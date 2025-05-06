Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gegara Dendam, Anak Buah Bacok Tangan Bosnya hingga Nyaris Putus

Ade Suhardi , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |20:25 WIB
Gegara Dendam, Anak Buah Bacok Tangan Bosnya hingga Nyaris Putus
Penangkapan kasus pembacokan (foto: freepik)
BEKASI - Seorang wanita berinisial SR (46) dianiaya bawahannya sendiri inisial AG di kontrakan korban di Kampung Rawajulang, Mekarwangi, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (6/5/2025) siang. Insiden penyerangan diduga dipicu oleh rasa dendam AG terhadap SR.

Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustofa, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan, bahwa pelaku telah berhasil diamankan oleh Tim Jatanras dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

“Pelaku sudah kami tangkap dan diamankan oleh tim Jatanras Polda,” ujar Mustofa kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

Menurut keterangan polisi, korban menderita luka parah pada tangan kirinya yang nyaris putus akibat serangan tersebut.

"Saat ini korban masih menjalani operasi intensif di rumah sakit," kata Mustofa.

 

