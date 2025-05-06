Truk Boks Bawa Bahan Pizza Tertemper KRL di Perlintasan Bojonggede

BOGOR - Truk boks yang membawa bahan pizza tertemper KRL Commuter Line di perlintasan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini.

Dalam video di media sosial, tampak bagian belakang truk boks tersebut telah hancur tertabrak KRL. Di dekatnya, terdapat rangkaian KRL yang berhenti.

Kejadian itu pun mengundang perhatian dari warga sekitar dan pengguna jalan lainnya. Pada video lain, tampak truk boks dievakuasi dari badan rel kereta.

Terpisah, Kapolsek Bojonggede AKP Abdullah Safiih membenarkan adanya kejadian tersebut. Truk itu diketahui tengah membawa bahan makanan.

"Itu truk bawa bahan buat pizza, mau dianter ke arah Pasar Bojonggede," kata Abdullah dikonfirmasi wartawan Selasa (6/5/2025).

Belum diketahui penyebab truk bisa tertemper KRL. Yang pasti, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini dan truk sudah dievakuasi.

"Apa selip atau bagaimana belum tahu. Bagian belakangnya aja yang kena, depannya utuh. Tidak ada korban, (truk) sudah dievakuasi," pungkasnya.



(Angkasa Yudhistira)