HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Bentuk Satgas Tangani Premanisme, Menko Polkam: Komitmen Jaga Stabilitas Nasional

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |00:51 WIB
Pemerintah Bentuk Satgas Tangani Premanisme, Menko Polkam: Komitmen Jaga Stabilitas Nasional
Menko Polkam Budi Gunawan. Foto: Dok IST.
JAKARTA - Pemerintah membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang meresahkan masyarakat dan menganggu investasi. Satgas ini dibentuk untuk menjaga stabilitas nasional dan kepastian hukum.

Pembentukan Satgas tersebut dilakukan usai Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat koordinasi lintas Kementerian pada, Selasa 6 Mei 2025.

"Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas nasional dan kepastian hukum dengan membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi," ucap Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, Selasa (6/5/2025).

Budi menegaskan stabilitas keamanan dan kepastian hukum perlu hadir untuk menjamin jalannya investasi dan usaha sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini negara pun ditegaskannya tidak tinggal diam terhadap berbagai bentuk tindakan yang mengancam ketertiban umum dan kestabilan sosial.

"Pemerintah tidak akan ragu-ragu dalam menindak tegas segala bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu jalannya investasi maupun kegiatan usaha," tegas dia.

Pemerintah, menurutnya, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa ruang publik tidak dikuasai oleh intimidasi, kekerasan, atau pemaksaan oleh kelompok-kelompok tertentu.

Langkah ini sejalan dengan agenda strategis nasional dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, baik domestik maupun asing, sebagai bagian dari percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. 

"Pemerintah menyadari bahwa tanpa stabilitas keamanan dan kepastian hukum, kepercayaan investor akan terus tergerus," ujar Budi.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Ormas Premanisme Budi Gunawan
