Pagi Ini, Prabowo Bertemu Bill Gates di Istana Merdeka

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan bertemu tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation, Bill Gates, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan Presiden Prabowo dan Bill Gates yang juga pendiri Microsoft itu bertemu di Istana sekitar pukul 08.00 WIB.

"Presiden Prabowo dan Bill Gates dijadwalkan mengadakan pertemuan di Istana Merdeka untuk membahas sejumlah inisiatif pembangunan berkelanjutan, khususnya pada isu kesehatan global, nutrisi, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik," kata Yusuf dalam keterangan resminya.