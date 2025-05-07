Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alasan Raja Mataram Perintahkan Pembunuhan Massal ke Rakyat, Perempuan dan Anak Jadi Korban

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |08:02 WIB
Alasan Raja Mataram Perintahkan Pembunuhan Massal ke Rakyat, Perempuan dan Anak Jadi Korban
Ilustrasi
A
A
A

Konflik Raja Mataram dengan saudara dan beberapa tokoh ulama berujung panjang. Sultan Amangkurat I yang berkuasa di Mataram Islam konon pernah membalas dendam kepada pihak-pihak yang mendukung Pangeran Alit, saudara tirinya yang awalnya hendak dilantik jadi raja.

Hal itu yang disebut Sultan Amangkurat I pergolakan internal Mataram buat adiknya meninggal dunia. Pergolakan itu menang memberikan bekas luka di Sultan Amangkurat I, maka ketika ada kesempatan naik tahta ia langsung menghukum beberapa pihak yang terlibat.

Sultan Mataram itu acap kali mengelak tanggung jawab perbuatannya, atas tindakan - tindakan kekerasan yang dilakukan. Tapi sekali lagi ketika Sultan Mataram menunjukkan wajah marah dan terkejut, di hadapan para pejabat istana.

Konon Sultan Amangkurat I sejam lamanya tidak sepatah kata pun diucapkannya, dan ini membuat orang lebih merasa tercekam. Tidak seorang pun yang berani "mengangkat kepalanya, apalagi memandang wajah Sunan".

H.J. De Graaf pada bukunya "Disintegrasi Mataram : di Bawah Mangkurat I" Sultan Amangkurat I berkata kepada pamannya, Pangeran Purbaya, "para pemuka agama, yang seharusnya menjadi teladan bagi mereka semua dalam perbuatan-perbuatan kebajikan, mereka itulah penyebab kematian adiknya".

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162110//kerajaan-sgF6_large.jpg
Ambisi Megah Sultan Amangkurat I, Kisah Pembangunan Istana Plered
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/337/3157319//untung_suropati-qQfs_large.jpg
Kisah Untung Suropati Dibuang Mataram Usai Habisi Nyawa Kapten VOC Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152900//kerajaan-cQbt_large.jpg
Dahsyatnya Letusan Gunung Hancurkan Ibu Kota Mataram hingga Dipindahkan Mpu Sindok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3152033//candi_plaosan_lor-DWJt_large.jpg
Candi Plaosan, Warisan Mataram Bukti Romantisnya Suami Istri Beda Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150749//asal_usul_kalender_jawa_digunakan_saat_sultan_agung_berkuasa_di_mataram-gByl_large.jpg
Asal Usul Kalender Jawa, Digunakan saat Sultan Agung Berkuasa di Mataram 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150706//temuan_tulang_belulang_pada_struktur_bangunan_diduga_era_mpu_sindok-rx96_large.jpg
Temuan Tulang Belulang pada Struktur Bangunan Diduga Era Mpu Sindok di Malang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement