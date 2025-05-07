Prabowo Sambut Hangat Kedatangan Bill Gates di Istana Merdeka

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan hangat kedatangan tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation, Bill Gates, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Dari pantauan iNews Media Group, Bill Gates tiba sekitar pukul 08.15 WIB. Tampak Prabowo mengenakan setelan jas berwarna hitam dan peci hitam. Sementara, Bill Gates juga terlihat mengenakan setelan jas berwana hitam tak lupa dengan kacamatanya.

Selain bertemu Presiden Prabowo, Bill Gates direncanakan juga akan melihat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Jakarta Timur. Pasalnya, Bill Gates tertarik dengan program prioritas pemerintah Prabowo itu.

Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangannya mengatakan Presiden Prabowo dan Bill Gates yang juga pendiri Microsoft untuk membahas sejumlah inisiatif pembangunan berkelanjutan.

"Khususnya pada isu kesehatan global, nutrisi, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik," ujarnya.

