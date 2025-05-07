Panglima TNI Dampingi Presiden RI dalam Acara Halal Bihalal Bersama Purnawirawan TNI AD

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam acara Halal Bihalal bersama Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI-Polri yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025). Acara ini menjadi ajang silaturahmi dan mempererat ikatan antara generasi aktif dan para purnawirawan TNI yang telah berjasa dalam membangun fondasi pertahanan negara.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin serta menyampaikan penghormatan kepada para purnawirawan atas pengabdian dan kontribusinya bagi bangsa. Presiden juga menegaskan bahwa jiwa raga prajurit sejati sepenuhnya dipersembahkan untuk negara, bangsa, dan rakyat sejak hari pertama mengabdi sebagai tentara.

Presiden mengajak seluruh purnawirawan untuk terus menjaga semangat patriotisme dan memberikan kontribusi sesuai kemampuan masing-masing. “Kalau kita masih punya semangat, kalau kita masih punya sesuatu yang bisa kita sumbangkan kepada negara dan bangsa, ya kita harus menyumbang apa yang kita bisa sumbangkan,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memaparkan rencana strategis pemerintah membangun sekolah berasrama untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu sebagai upaya memutus rantai kemiskinan. Program ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa.

Kehadiran Panglima TNI dalam acara tersebut mencerminkan komitmen TNI untuk terus menjaga sinergi dengan para senior dan mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam memperkuat jati diri bangsa, termasuk melalui pembangunan karakter dan kesejahteraan generasi muda Indonesia.

(Khafid Mardiyansyah)