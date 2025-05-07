Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Dampingi Presiden RI dalam Acara Halal Bihalal Bersama Purnawirawan TNI AD

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |08:54 WIB
Panglima TNI Dampingi Presiden RI dalam Acara Halal Bihalal Bersama Purnawirawan TNI AD
Panglima TNI dampingi Presiden
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam acara Halal Bihalal bersama Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI-Polri yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025). Acara ini menjadi ajang silaturahmi dan mempererat ikatan antara generasi aktif dan para purnawirawan TNI yang telah berjasa dalam membangun fondasi pertahanan negara.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin serta menyampaikan penghormatan kepada para purnawirawan atas pengabdian dan kontribusinya bagi bangsa. Presiden juga menegaskan bahwa jiwa raga prajurit sejati sepenuhnya dipersembahkan untuk negara, bangsa, dan rakyat sejak hari pertama mengabdi sebagai tentara.

Presiden mengajak seluruh purnawirawan untuk terus menjaga semangat patriotisme dan memberikan kontribusi sesuai kemampuan masing-masing. “Kalau kita masih punya semangat, kalau kita masih punya sesuatu yang bisa kita sumbangkan kepada negara dan bangsa, ya kita harus menyumbang apa yang kita bisa sumbangkan,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memaparkan rencana strategis pemerintah membangun sekolah berasrama untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu sebagai upaya memutus rantai kemiskinan. Program ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa.

Kehadiran Panglima TNI dalam acara tersebut mencerminkan komitmen TNI untuk terus menjaga sinergi dengan para senior dan mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam memperkuat jati diri bangsa, termasuk melalui pembangunan karakter dan kesejahteraan generasi muda Indonesia.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181714//prabowo_subianto-WTSF_large.jpg
4 Fakta Prabowo Naik KRL, Rp5 Triliun Langsung Cair demi Tambah 30 Kereta Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182353//prabowo_subianto-6oEa_large.jpg
Prabowo: Pemimpin Sejati Harus Paham Keadaan Bangsanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182347//makan_bergizi_gratis-SxNZ_large.jpg
Soal MBG, Survei Indikator: 55,7% Warga Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182334//tni-ZtVo_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Penertiban Tambang Ilegal, Sita Belasan Excavator dan Buldozer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182327//prabowo-28iF_large.jpg
Kumpul di Hambalang, Dasco: Pesan Prabowo Terus Kompak dan Berdampak bagi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182321//prabowo-nPw0_large.jpg
Survei Indikator: Program 3 Juta Rumah Dongkrak Kepuasan terhadap Presiden
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement