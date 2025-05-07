Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Hasto Kristiyanto, Jaksa Hadirkan Riezky Aprilia dan Saeful Bahri

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |10:14 WIB
Sidang Hasto Kristiyanto, Jaksa Hadirkan Riezky Aprilia dan Saeful Bahri
Hasto Kristiyanto
A
A
A

JAKARTA - Sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto akan kembali digelar. 

Kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan dua saksi. 

"Tim Jaksa akan hadirkan saksi Riezky Aprilia dan Saeful Bahri," kata Jaksa KPK, Budhi Sarumpaet kepada wartawan, Rabu (7/5/2025). 

Riezky Aprilia merupakan eks Anggota DPR RI dari PDIP. Namanya sering disebut sebagai pihak yang diupayakan diganti Harun Masiku saat pileg 2019 lalu. 

Sementara, Saeful Bahri merupakan kader PDIP. Ia pernah divonis bersalah dalam perkara suap tersebut. 

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto didakwa melakukan Perintangan penyidikan kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI yang menyeret buronan Harun Masiku. 

Hal itu dilakukan dengan memerintahkan Harun selaku caleg PDIP pada Pemilu 2019 dan Kusnadi sebagai orang kepercayaannya untuk merendam HP. 

"Dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku," kata JPU membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

Jaksa menjelaskan, perbuatan Perintangan Hasto bermula pada 8 Januari 2020. Saat itu KPK sudah mengantongi informasi adanya penerimaan suap yang diterima Wahyu Setiawan dan Tio Agustiani Fridelina terkait memuluskan langkah Harun menjadi anggota DPR melalui mekanisme PAW. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPK PDIP Hasto Kristiyanto
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182398//kpk_sita_uang_rp500_juta_dari_ott_bupati_ponorogo-09Kw_large.jpg
OTT Bupati Ponorogo, KPK Sita Uang Rp500 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182373//sugiri-L60M_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjerat Tiga Klaster Korupsi, Berikut Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182369//sugiri-IDmN_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjerat Tiga Klaster Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182367//ott_kpk-cqKr_large.jpg
Breaking News! KPK Tetapkan Bupati Ponorogo Tersangka Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182337//pdip-5UWY_large.jpg
Gelar Pertunjukan Wayang Kulit, PDIP: Pegang Teguh Perjuangan dan Lawan Kezaliman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182310//pdip-roTt_large.jpg
Hasto: Relawan PDIP Jangan Hanya Pencitraan untuk Kepentingan Elektoral!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement