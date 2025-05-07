Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Akan Beri Bill Gates Penghargaan Bintang Tertinggi pada September 2025

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |10:59 WIB
Prabowo Akan Beri Bill Gates Penghargaan Bintang Tertinggi pada September 2025
Presiden Prabowo Subianto bersama Pendiri Microsoft Bill Gates (foto: dok ist)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya untuk memberikan penghargaan kepada pendiri Microsoft, yang juga tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation, Bill Gates. 

"Tadi saya sudah sampaikan keputusan saya sebagai presiden Indonesia karena dukungan beliau, bantuan beliau untuk Indonesia. Tapi tidak hanya untuk Indonesia, untuk kepentingan manusia saya akan gelar rapat dewan tanda kehormatan," ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

"Karena saya ingin atas nama bangsa Indonesia memberi bintang tertinggi kita untuk seorang warga negara asing, karena jasa-jasanya untuk membantu rakyat Indonesia dan rakyat dunia," lanjutnya.

Menurut Prabowo, penghargaan itu akan diberikan saat Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, September 2025.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengungkapkan kalau setiap tahun, Gates Foundation memberikan bantuan sebesar USD 9 miliar setiap tahun. Khusus untuk Indonesia, kepala negara mengatakan, Gates telah menyumbang lebih dari USD 100 juta sejak tahun 2009.

"Jadi sesuatu yang menarik tadi saya bicara dengan beliau, beliau telah memberi hibah ke Indonesia senilai USD 159 juta. Di kesehatan USD 119 juta, pertanian USD 5 juta, teknologi USD 5 juta, bantuan sosial lainnya lintas sektor totalnya lebih dari USD 28 juta lebih," kata Prabowo.

 

