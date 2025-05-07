Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Bill Gates Beri Hadiah ke Kucing Prabowo

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |11:16 WIB
Momen Bill Gates Beri Hadiah ke Kucing Prabowo
Bill Gates Beri Hadiah ke Kucing Prabowo Bobby Kertanegara (foto: Okezone/Binti)
JAKARTA - Ada momen unik dan hangat yang terjadi di Istana Merdeka, usai pertemuan resmi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan pendiri Microsoft sekaligus tokoh filantropi dunia, Bill Gates, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Tak hanya membahas soal potensi kerja sama dan kontribusi Bill Gates Foundation di Indonesia, suasana menjadi cair saat Bill Gates bertemu dengan Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Prabowo. Bobby, yang didorong menggunakan stroller, perlahan mendekat ke arah tamu penting tersebut.

Dengan senyum lebar, Bill Gates menyambut Bobby dan secara langsung menyerahkan hadiah boneka Paus berwarna hitam-putih kepada si kucing kesayangan. Momen sederhana ini mencuri perhatian para menteri dan tokoh yang hadir, mencairkan suasana formal menjadi lebih akrab dan penuh kehangatan.

Tak berhenti di situ, usai sesi bersama Bobby, Prabowo dan Bill Gates melanjutkan agenda penting, penyerahan cinderamata berupa keris, simbol penghormatan budaya Indonesia, kepada Bill Gates. 

 

Halaman:
1 2
      
