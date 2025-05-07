Tingkatkan Keamanan Kawasan Indo Pasifik, Kasum TNI Terima Deputi Pertahanan AS

JAKARTA - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen Richard Tampubolon, menerima Courtesy Call (CC) Deputy Assistant To Secretary Of Defence (DASD), Andrew Byers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Selasa 6 Mei 2025.

Pada CC tersebut, Kasum TNI memperkenalkan beberapa Perwira Tinggi yang mendampinginya dan menyampaikan terima kasih kepada Byers dan delegasi.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak berkunjung ke Mabes TNI, dan menginformasikan kebijakan serta prioritas pertahanan Amerika kepada kami," ujar Letjen TNI Richard dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).

Pada kesempatan tersebut, Kasum TNI dan Byers membahas berbagai hal diantaranya pengembangan daerah latihan, rencana diadakannya potensi latihan multilateral, dan beberapa kerja sama dalam beberapa bidang pertahanan dan militer seperti keamanan siber.

Selanjutnya, untuk meningkatkan keamanan dan pertahanan di kawasan Indo Pasifik khususnya, Kasum TNI meyakinkan, bahwa Indonesia selalu menginginkan terciptanya kawasan yang damai, aman dan makmur, dikarenakan faktor tersebut sangat penting bagi tercapainya cita-cita suatu negara.



(Awaludin)