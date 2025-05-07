Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tingkatkan Keamanan Kawasan Indo Pasifik, Kasum TNI Terima Deputi Pertahanan AS 

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |12:01 WIB
Tingkatkan Keamanan Kawasan Indo Pasifik, Kasum TNI Terima Deputi Pertahanan AS 
Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon menerima CC DASD Andrew Byers (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen Richard Tampubolon, menerima Courtesy Call (CC) Deputy Assistant To Secretary Of Defence (DASD), Andrew Byers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Selasa 6 Mei 2025.

Pada CC tersebut, Kasum TNI memperkenalkan beberapa Perwira Tinggi yang mendampinginya dan menyampaikan terima kasih kepada Byers dan delegasi.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak berkunjung ke Mabes TNI, dan menginformasikan kebijakan serta prioritas pertahanan Amerika kepada kami," ujar Letjen TNI Richard dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).

Pada kesempatan tersebut, Kasum TNI dan Byers membahas berbagai hal diantaranya pengembangan daerah latihan, rencana diadakannya potensi latihan multilateral, dan beberapa kerja sama dalam beberapa bidang pertahanan dan militer seperti keamanan siber. 

Selanjutnya, untuk meningkatkan keamanan dan pertahanan di kawasan Indo Pasifik khususnya, Kasum TNI meyakinkan, bahwa Indonesia selalu menginginkan terciptanya kawasan yang damai, aman dan makmur, dikarenakan faktor tersebut sangat penting bagi tercapainya cita-cita suatu negara.   
 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
TNI AD Pertahanan AS TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178656//menkum_supratman_andi_agtas-7pIR_large.jpg
RUU Keamanan Siber Rampung, Pemerintah Pastikan TNI Tak Dilibatkan sebagai Penyidik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356//prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/337/3176265//tni_ad_kirim_personel_ke_pelatihan_internasional_di_singapura-dJFO_large.jpg
Perkuat SDM Manajemen Gizi, TNI AD Kirim Personel ke Pelatihan Internasional di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175837//dispenad-OM2L_large.jpg
Kadispenad Ingatkan Prajurit Penerangan: Jangan Jadi Katak dalam Tempurung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175681//kapuspen_tni_mayjen_mar_freddy_ardianzah-3ImR_large.jpg
Kapuspen TNI Ungkap Praka Zaenal Tabrakan di Udara saat Proses Pembukaan Parasut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175087//seragam_tni-GfU4_large.jpg
Seragam Baru TNI Paling Efektif untuk Kamuflase
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement