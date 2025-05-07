Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Respons Jokowi soal Prabowo Dituding Presiden Boneka

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |14:28 WIB
Respons Jokowi soal Prabowo Dituding Presiden Boneka
Respons Jokowi soal Prabowo Dituding Presiden Boneka (Foto : Okezone)
A
A
A

SOLO - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai anggapan bahwa Prabowo Subianto sebagai Presiden boneka. Jokowi menegaskan bahwa Prabowo Subianto merupakan presiden yang memiliki visi kuat.

"Saya melihat kepemimpinan Pak Prabowo adalah kepemimpinan yang kuat," kata Jokowi di solo, rabu (7/5/2025). 

Jokowi mengatakan, Presiden Prabowo memiliki visi dan leadership yang kuat. Selain itu, program-programnya juga jelas. Tahapan setiap perencanaan, dan implementasi juga baik. Jokowi menegaskan bahwa Presiden Prabowo  tak hanya berkomunikasi dengan dirinya. Namun juga dengan mantan presiden lainnya, seperti Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Dirinya mengaku Prabowo tak pernah meminta masukan dari dirinya. Komunikasi antara keduanya hanya sebatas telepon mengucapkan Selamat Tahun Baru, video call ucapan Selamat Idul Fitri semata. 

Terakhir, dirinya bertemu Prabowo saat diundang buka puasa di Istana Kepresidenan. 

"Beliau (Prabowo) memiliki leadership yang sangat kuat. Visinya kuat untuk bangsa negara dan rakyat," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182472//prabowo-SVcW_large.jpg
Prabowo Serukan Kader Gerindra Berbuat Terbaik, Manusia Mati Meninggalkan Nama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182462//presiden_prabowo_subianto-3yBZ_large.jpg
Prabowo Panggil Kapolri hingga Fadli Zon ke Kertanegara, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181714//prabowo_subianto-WTSF_large.jpg
4 Fakta Prabowo Naik KRL, Rp5 Triliun Langsung Cair demi Tambah 30 Kereta Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182353//prabowo_subianto-6oEa_large.jpg
Prabowo: Pemimpin Sejati Harus Paham Keadaan Bangsanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182347//makan_bergizi_gratis-SxNZ_large.jpg
Soal MBG, Survei Indikator: 55,7% Warga Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182327//prabowo-28iF_large.jpg
Kumpul di Hambalang, Dasco: Pesan Prabowo Terus Kompak dan Berdampak bagi Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement