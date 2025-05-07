Respons Jokowi soal Prabowo Dituding Presiden Boneka

SOLO - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai anggapan bahwa Prabowo Subianto sebagai Presiden boneka. Jokowi menegaskan bahwa Prabowo Subianto merupakan presiden yang memiliki visi kuat.

"Saya melihat kepemimpinan Pak Prabowo adalah kepemimpinan yang kuat," kata Jokowi di solo, rabu (7/5/2025).

Jokowi mengatakan, Presiden Prabowo memiliki visi dan leadership yang kuat. Selain itu, program-programnya juga jelas. Tahapan setiap perencanaan, dan implementasi juga baik. Jokowi menegaskan bahwa Presiden Prabowo tak hanya berkomunikasi dengan dirinya. Namun juga dengan mantan presiden lainnya, seperti Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dirinya mengaku Prabowo tak pernah meminta masukan dari dirinya. Komunikasi antara keduanya hanya sebatas telepon mengucapkan Selamat Tahun Baru, video call ucapan Selamat Idul Fitri semata.

Terakhir, dirinya bertemu Prabowo saat diundang buka puasa di Istana Kepresidenan.

"Beliau (Prabowo) memiliki leadership yang sangat kuat. Visinya kuat untuk bangsa negara dan rakyat," ucapnya.