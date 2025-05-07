Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Murid SD Usai Prabowo dan Bill Gates Tinjau Langsung Program MBG

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |14:40 WIB
Cerita Murid SD Usai Prabowo dan Bill Gates Tinjau Langsung Program MBG
Prabowo Subianto dan Bill Gates meninjay program MBG (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto bersama tokoh filantropi dunia Bill Gates mendatangi SDN Jati 03 Pulogadung, Jakarta Timur, pada Rabu (7/5/2025). 

Kedatangan mereka untuk meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah, sekaligus melihat proses belajar-mengajar yang berlangsung. 

Momen kedatangan mereka pun disambut meriah. Bukan hanya warga sekolah, masyarakat sekitar pun turut menati kedatangan Prabowo dan Bill Gates dengan berkumpul di sekitar lokasi. 

Prabowo dan Bill Gates tak ragu menyapa hangat para siswa. Keduanya pun menyempatkan masuk ke ruang kelas, berbincang dengan murid-murid, dan memantau pembagian makanan bergizi yang menjadi bagian dari program nasional MBG.

Siswi kelas 3B, Alya menyatakan momen ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Sebab, ia bisa bertatap muka langsung dengan Prabowo dan Bill Gates.

"Seneng banget, soalnya udah ngefans dari lama, ngefans tanda tangannya," ujarnya malu-malu namun sumringah.

Siswa lainnya bernama Azmi, mengaku menyukai menu makan siang yang ia terima hari itu. "Enak banget. Menu-nya ayam chicken, ayam crispy, jeruk, sayur labu, sama tempe orek. Enak, abis semua!" katanya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MBG Bill Gates Prabowo Subianto
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182472//prabowo-SVcW_large.jpg
Prabowo Serukan Kader Gerindra Berbuat Terbaik, Manusia Mati Meninggalkan Nama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182462//presiden_prabowo_subianto-3yBZ_large.jpg
Prabowo Panggil Kapolri hingga Fadli Zon ke Kertanegara, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181714//prabowo_subianto-WTSF_large.jpg
4 Fakta Prabowo Naik KRL, Rp5 Triliun Langsung Cair demi Tambah 30 Kereta Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182353//prabowo_subianto-6oEa_large.jpg
Prabowo: Pemimpin Sejati Harus Paham Keadaan Bangsanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182347//makan_bergizi_gratis-SxNZ_large.jpg
Soal MBG, Survei Indikator: 55,7% Warga Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182327//prabowo-28iF_large.jpg
Kumpul di Hambalang, Dasco: Pesan Prabowo Terus Kompak dan Berdampak bagi Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement