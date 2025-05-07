Cerita Murid SD Usai Prabowo dan Bill Gates Tinjau Langsung Program MBG

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto bersama tokoh filantropi dunia Bill Gates mendatangi SDN Jati 03 Pulogadung, Jakarta Timur, pada Rabu (7/5/2025).

Kedatangan mereka untuk meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah, sekaligus melihat proses belajar-mengajar yang berlangsung.

Momen kedatangan mereka pun disambut meriah. Bukan hanya warga sekolah, masyarakat sekitar pun turut menati kedatangan Prabowo dan Bill Gates dengan berkumpul di sekitar lokasi.

Prabowo dan Bill Gates tak ragu menyapa hangat para siswa. Keduanya pun menyempatkan masuk ke ruang kelas, berbincang dengan murid-murid, dan memantau pembagian makanan bergizi yang menjadi bagian dari program nasional MBG.

Siswi kelas 3B, Alya menyatakan momen ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Sebab, ia bisa bertatap muka langsung dengan Prabowo dan Bill Gates.

"Seneng banget, soalnya udah ngefans dari lama, ngefans tanda tangannya," ujarnya malu-malu namun sumringah.

Siswa lainnya bernama Azmi, mengaku menyukai menu makan siang yang ia terima hari itu. "Enak banget. Menu-nya ayam chicken, ayam crispy, jeruk, sayur labu, sama tempe orek. Enak, abis semua!" katanya.