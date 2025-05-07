Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Alex Kawilarang, Jenderal Tampan Pendiri Kopassus yang Ditakuti Dunia

Wikku D Nugroho , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |15:15 WIB
Kisah Alex Kawilarang, Jenderal Tampan Pendiri Kopassus yang Ditakuti Dunia
Alex Kawilarang Pendiri Kopassus. Foto: Dok IST>
A
A
A

OKEZONE - Kisah Alex Kawilarang, Jenderal tampan pendiri Kopassus yang ditakuti dunia jadi pembahasan menarik untuk diulas kali ini. 

Nama Alex Kawilarang tak bisa dilepaskan dari dunia militer Indonesia. Pria kelahiran Batavia atau yang saat ini telah diubah menjadi Jakarta itu jadi pendiri Kopassus atau Komando Pasukan Khusus. 

Kisah Singkat Alex Kawilarang

Alex Kawilarang hidup di tengah keluarga militer. Ia memiliki seorang ayah yang bernama Alexander Herman Hermanus Kawilarang dan merupakan seorang Mayor KNIL. 

Alex sendiri memulai pendidikan sekolah dasarnya di Europeesche Lagere School (ELS). Setelah lulus, pria yang masuk dalam sub-suku Toulour ini melanjutkan pendidikannya di Hoogere Burgerschool te Bandoeng. 

Setelah itu, Alex mengikuti jejak sang ayah dengan masuk pendidikan militer. Pada 1940, ia masuk ke Korps Pendidikan Perwira Cadangan KNIL (Corps Opleiding Reserve Officieren, CORO). 

Alex pun melanjutkan pendidikan militernya di Akademi Militer Kerajaan (Koninklijk Militaire Academie) darurat di Bandung dan Garut, Jawa Barat dari 1940 sampai 1942. Saat itu ia sekelas dengan AH Nasution dan TB Simatupang.

 

Halaman:
1 2
      
