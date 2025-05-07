POM TNI Bakal Gelar Razia Gadget Prajurit, Cegah Main Judol hingga Michat

JAKARTA - Polisi Militer (POM) TNI berencana akan menggelar razia gadget para prajurit. Hal itu dilakukan untuk mencegah paparan praktik judi online (judol).

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto mengatakan, salah satu tantangan dengan adanya perkembangan teknologi yakni judol.

"Di mana judol ini sudah cukup masif di masyarakat maupun di TNI sendiri. Tapi di TNI sendiri sudah kita tindak lanjuti. Dalam arti pelaku-pelaku judol ini sudah kita berikan sanksi kepada mereka," kata Yusri di Kompleks Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu (7/5/2025).

Dengan penindakan itu, ia berharap, para prajurit bisa berhenti bermain judol. Selain itu, kata Yusri, TNI juga telah membentuk sejumlah Satgas untuk mencegah personel terlibat masalah pidana.

"Satgas yang pertama adalah terkait dengan judol, kemudian narkoba, penyelundupan, dan korupsi, dan itu sudah kita lakukan. Dan kita sudah ada beberapa kegiatan yang membuahkan hasil," katanya.