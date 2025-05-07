Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bakamla RI Hadiri IMDEX dan 9th International Maritime Security Conference, Bahas Peningkatan Kapasitas Personel

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |15:28 WIB
Bakamla RI Hadiri IMDEX dan 9th International Maritime Security Conference, Bahas Peningkatan Kapasitas Personel
Bakamla RI Hadiri IMDEX dan 9th International Maritime Security Conference. Foto: Dok Humas Bakamla.
A
A
A

JAKARTA - Bakamla RI yang diwakili oleh Sekretaris Utama (Sestama) Laksda Bakamla Samuel Kowaas serta Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama (Inhuker) Laksda Bakamla Ili Dasili menghadiri rangkaian penyelenggaraan IMDEX dan 9th International Maritime Security Conference, di Singapura, Rabu (7/5/2025).

Pada kesempatan itu, delegasi Bakamla RI melaksanakan Courtesy Call kepada Chief Of Staff-Naval Staff Republic of Singapore Navy (RSN), RADM Lim Kian Hua Augustine.

Dalam pertemuan tersebut, RADM Augustine menyampaikan undangan kepada Bakamla RI untuk hadir dalam Regional Maritime Security Practitioner Programme (RMPP) pada bulan Juli 2025 mendatang, serta inisiasi kerja sama dalam rangka memperkuat pertukaran informasi maupun peningkatan kapasitas personel Bakamla RI dan RSN. 

Selain itu, juga disampaikan tentang rencana kunjungan Maritime Security Task Force (MSTF) ke Indonesia.

Samuel menyampaikan terima kasih atas sambutan dan keramahtamahan yang diberikan RSN kepada delegasi Bakamla RI serta menegaskan komitmen RI untuk menjaga keamanan dan keselamatan laut. Serta menyambut baik upaya peningkatan kerja sama yang lebih luas antara RSN serta SPCG dengan Bakamla RI.

Pertemuan tersebut berjalan dengan suasana penuh keakraban mengingat kedua pihak telah menjalin kerja sama yang baik selama ini, khususnya dalam peningkatan kapasitas personel dan keamanan maritim di wilayah perbatasan kedua negara.  

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/340/3139208/bakamla_dan_satgas_tni_gagalkan_pengiriman_25_cpmi_nonprosedural_ke_malaysia-mCFg_large.jpg
Bakamla RI dan Satgas TNI Gagalkan Pengiriman 25 CPMI Ilegal ke Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/337/3137201/bakamla-RfzA_large.jpg
Bakamla dan Kemenko Polkam Tinjau Menara Suar Perbatasan RI-Malaysia-Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136353/bakamla-dbRj_large.jpg
Gandeng UNODC, Bakamla Latih Petugas Penegak Hukum Perempuan di Batam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/340/3133077/bakamla-FLAI_large.jpg
Panen Cabai 1,3 Ton, Zona Bakamla Tengah Tegaskan Komitmennya Kawal Ketahanan Pangan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/337/3131974/bakamla-LsIH_large.jpg
2 Kapal Ikan Vietnam Ditangkap, Bakamla : Kolaborasi Tindak Tegas Pelanggaran di Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/337/3123876/bakamla_ri_selamatkan_abk_kapal_tenggelam_di_perairan_utara_kepulauan_seribu-B9eJ_large.jpg
Bakamla RI Selamatkan ABK Kapal Tenggelam di Perairan Utara Kepulauan Seribu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement