Bakamla RI Hadiri IMDEX dan 9th International Maritime Security Conference, Bahas Peningkatan Kapasitas Personel

JAKARTA - Bakamla RI yang diwakili oleh Sekretaris Utama (Sestama) Laksda Bakamla Samuel Kowaas serta Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama (Inhuker) Laksda Bakamla Ili Dasili menghadiri rangkaian penyelenggaraan IMDEX dan 9th International Maritime Security Conference, di Singapura, Rabu (7/5/2025).

Pada kesempatan itu, delegasi Bakamla RI melaksanakan Courtesy Call kepada Chief Of Staff-Naval Staff Republic of Singapore Navy (RSN), RADM Lim Kian Hua Augustine.

Dalam pertemuan tersebut, RADM Augustine menyampaikan undangan kepada Bakamla RI untuk hadir dalam Regional Maritime Security Practitioner Programme (RMPP) pada bulan Juli 2025 mendatang, serta inisiasi kerja sama dalam rangka memperkuat pertukaran informasi maupun peningkatan kapasitas personel Bakamla RI dan RSN.

Selain itu, juga disampaikan tentang rencana kunjungan Maritime Security Task Force (MSTF) ke Indonesia.

Samuel menyampaikan terima kasih atas sambutan dan keramahtamahan yang diberikan RSN kepada delegasi Bakamla RI serta menegaskan komitmen RI untuk menjaga keamanan dan keselamatan laut. Serta menyambut baik upaya peningkatan kerja sama yang lebih luas antara RSN serta SPCG dengan Bakamla RI.

Pertemuan tersebut berjalan dengan suasana penuh keakraban mengingat kedua pihak telah menjalin kerja sama yang baik selama ini, khususnya dalam peningkatan kapasitas personel dan keamanan maritim di wilayah perbatasan kedua negara.

(Puteranegara Batubara)