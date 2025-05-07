Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Bantah Cawe-Cawe Mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |15:49 WIB
Jokowi Bantah Cawe-Cawe Mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo
Mantan Presiden Joko Widodo. Foto: Okezone/Ary Wahyu.
A
A
A

SOLO - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah ikut campur tangan atau cawe-cawe dalam mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo dari jabatan Pangkogabwilhan I. Jokowi menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. 

Presiden ke-tujuh tersebut menegaskan, mutasi/rotasi jabatan di Korps Militer sepenuhnya adalah kebutuhan dari internal TNI. 

"Tidak ada sama sekali, itu urusan internal TNI, kata Jokowi di Solo, Rabu (7/5/2025). 

Dikatakannya, mutasi di tubuh TNI ada prosedur tertentu, seperti Wanjakti dan lainnya. Jokowi menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan Panglima TNI. Ia menegaskan bahwa mutasi tak ada kaitannya dengan isu-isu yang mencuat belakangan ini. 

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi menegaskan revisi mutasi bukan dilatarbelakangi unsur di luar organisasi. Hal itu semata-mata murni kepentingan organisasi.

 

Halaman:
1 2
      
