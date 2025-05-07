Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TNI Kerahkan Satuan Telik Sandi Gali Informasi soal Preman Berkedok Ormas

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |16:04 WIB
TNI Kerahkan Satuan Telik Sandi Gali Informasi soal Preman Berkedok Ormas
TNI Kerahkan Satuan Telik Sandi Gali Informasi soal Preman Berkedok Ormas (Foto : Okezone/Achmad AF)
A
A
A

JAKARTA - TNI bakal mengerahkan satuan telik sandi yang tergabung dalam Tim Penyelidikan dan Pengamanan Fisik (Lidpamfik) untuk memberantas preman berkedok organisasi masyarakat (ormas).

Hal itu diungkapkan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen Yusri Nuryanto merespons pertanyaan langkah konkret TNI ikut serta memberantas aksi premanisme yang marak belakangan dan mengganggu jalannya investasi di Indonesia.

"Untuk terkait dengan ini, kita memang ada fungsi di sini adalah Lidpamfik. Ini adalah intelijen di mana kita selalu berkolaborasi bekerja sama dengan intelijen-intelijen yang lain," kata Yusri saat ditemui di Kompleks Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (7/5/2025).

Yusri mengatakan, satuan intelijen ini akan bekerja sama dengan Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) hingga Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Dengan begitu, ia menilai, akan terjadi kombjnasi informasi untuk dianalisa bersama.

"Ini ya informasi-informasi yang ada lah. Jadi kita combine, kita analisa untuk dilakukan pencegahan-pencegahan," tutur Yusri.

Setelah informasi diperoleh, kata Yusri, tim intelijen tersebut akan mengarahkan kepada penegak hukum untuk diproses. Ia menyatakan tam segan untuj menindak prajurit TNI bila ada yang membekingi ormas.

"Nah tentunya terkait dengan kalau memang di Ormas itu ada mereka tentunya orang sipil ya. Nah nanti yang menangani adalah dari kepolisian. Nah kalau ada oknum TNI-nya baru kita yang menangani," ujar Yusri.

 

Premanisme TNI Ormas
