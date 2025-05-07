Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo dan Bill Gates Bahas Kerja Sama Kesehatan Global, Singgung Penanggulangan Penyakit Menular

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |16:21 WIB
Prabowo dan Bill Gates Bahas Kerja Sama Kesehatan Global, Singgung Penanggulangan Penyakit Menular
Prabowo dan Bill Gates Bahas Kerja Sama Kesehatan Global. Foto: Dok BPMI Setpres.
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan tokoh filantropi dunia sekaligus Pendiri Gates Foundation, Bill Gates. Pertemuan resmi tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025). 

Pertemuan tersebut membahas kerja sama strategis di bidang kesehatan dalam upaya penanggulangan penyakit menular seperti polio, tuberkulosis (TBC), dan malaria.

Dalam sambutannya, Prabowo mengapresiasi kontribusi besar Gates Foundation terhadap pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sejak tahun 2009, lembaga yang dipimpin oleh Bill Gates itu telah menyalurkan hibah lebih dari USD 300 Juta kepada Indonesia yang sebagian besar difokuskan untuk sektor kesehatan.

Prabowo juga menjelaskan peran Gates Foundation dalam mendukung produksi vaksin polio melalui Bio Farma, yang kini menjadi salah satu produsen terbesar di dunia dengan kapasitas produksi hingga 2 Miliar dosis per tahun.

“Terutama hal-hal strategis seperti vaksin polio beliau bantuannya Rp1,3 Triliun dan sekarang Bio Farma salah satu produsen 2 Miliar dosis vaksin setiap tahun dan ini untuk dimanfaatkan 42 negara di seluruh dunia dipakai oleh 902 Juta orang," tutur Prabowo.

 

