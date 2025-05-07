Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasan Nasbi Tetap Pimpin PCO Meski Sempat Mundur, Puan: Prerogatif Presiden

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |16:37 WIB
Hasan Nasbi Tetap Pimpin PCO Meski Sempat Mundur, Puan: Prerogatif Presiden
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani angkat suara ihwal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menolak pengunduran diri Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Menurutnya, keputusan itu bagian dari hak prerogatif presiden.

"Jadi siapa yang akan menjadi pembantu presiden, siapa yang akan membantu presiden itu prerogatif presiden," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Puan juga tak persoalkan dengan keputusan Presiden Prabowo yang menolak pengunduran diri Hasan Nasbi. Ia malah kembali menegaskan, hal itu tetap menjadi hak prerogatif presiden.
 
"Kalau kemudian ada seseorang yang kemudian meminta mundur namun tidak disetujui, atau kemudian ada seseorang yang diminta untuk membantu presiden apapun kriterianya yaitu prerogatif presiden," pungkasnya.

Hasan Nasbi diketahui tetap menjadi Kepala PCO setelah dirinya tetap diundang Presiden Prabowo untuk mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 5 Mei 2025. Hasan pun mengaku bahwa dirinya diminta untuk tetap memimpin PCO.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182288/survei-Wa8O_large.jpg
Survei Indikator: Seskab Teddy, Jajaran Pejabat di Kabinet Paling Dikenal Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3179945/pegiat_sosial-EPUY_large.jpg
Pegiat Medsos Komparasikan Sri Mulyani, Luhut dan Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179463/muhammadiyah-69pz_large.jpg
Menhut Beberkan Kekuatan Muhammadiyah, Salah Satunya Tradisi Kolaboratif dengan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178796/purbaya-qsTW_large.jpg
Riset IDSIGTH: Purbaya hingga AHY Jadi Menteri Favorit di Kabinet Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178079/raja_juli-oALr_large.jpg
Survei Ungkap Raja Juli Masuk 10 Menteri Kinerja Terbaik, Ini Kata Kemenhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175655/menlu-W3hL_large.jpg
Menlu Sugiono Bertolak ke Korea Utara Lusa, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement