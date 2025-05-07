Hasan Nasbi Tetap Pimpin PCO Meski Sempat Mundur, Puan: Prerogatif Presiden

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani angkat suara ihwal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menolak pengunduran diri Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Menurutnya, keputusan itu bagian dari hak prerogatif presiden.

"Jadi siapa yang akan menjadi pembantu presiden, siapa yang akan membantu presiden itu prerogatif presiden," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Puan juga tak persoalkan dengan keputusan Presiden Prabowo yang menolak pengunduran diri Hasan Nasbi. Ia malah kembali menegaskan, hal itu tetap menjadi hak prerogatif presiden.



"Kalau kemudian ada seseorang yang kemudian meminta mundur namun tidak disetujui, atau kemudian ada seseorang yang diminta untuk membantu presiden apapun kriterianya yaitu prerogatif presiden," pungkasnya.

Hasan Nasbi diketahui tetap menjadi Kepala PCO setelah dirinya tetap diundang Presiden Prabowo untuk mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 5 Mei 2025. Hasan pun mengaku bahwa dirinya diminta untuk tetap memimpin PCO.