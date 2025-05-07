Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Puan, Ketua Senat Kamboja Terinspirasi Punya Ketua DPR Perempuan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |18:00 WIB
Bertemu Puan, Ketua Senat Kamboja Terinspirasi Punya Ketua DPR Perempuan
Ketua DPR Puan Maharani menerima kunjungan Ketua Senat Kerajaan Kamboja Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen (foto: dok ist)
JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menerima kunjungan kehormatan Ketua Senat Kerajaan Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen di Gedung DPR, Rabu (7/5/2025).

Dalam kesempatan itu, Puan berbicara soal eratnya hubungan Indonesia dengan Kamboja yang telah terjalin sejak era Presiden Sukarno dan Raja Norodom Sihanouk.

Puan juga menuturkan kontribusi Indonesia dalam proses perdamaian Kamboja di tahun 1980-an dan 1990-an sebagai warisan nilai-nilai dialog dan rekonsiliasi yang masih relevan saat ini.

"Hubungan yang erat di masa lalu tentu diharapkan dapat menjadi fondasi bagi hubungan yang solid bagi hubungan masa kini, dan di masa depan," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).

Puan berkata, Indonesia dan Kamboja perlu memperkuat kerja sama dalam menghadapi tantangan global seperti persaingan kekuatan besar dan perang dagang.

Kedua negara juga dinilai perlu memperkokoh solidaritas ASEAN demi terciptanya kawasan Asia Tenggara yang damai dan stabil.

"Saat ini diperlukan sinergi antara pemerintah dan parlemen dalam mengatasi berbagai tantangan global, yang semakin kompleks," jelas Puan.

 

