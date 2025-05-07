Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Riezky Aprilia Diminta Mundur untuk Digantikan Harun Masiku, Dijanjikan Posisi Komnas HAM hingga Komisaris

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |18:11 WIB
JAKARTA - Eks anggota DPR RI fraksi PDIP, Riezky Aprilia mengaku dijanjikan posisi di Komnas HAM hingga komisaris. Hal itu diterimanya jika bersedia mundur dari caleg terpilih dapil Sumsel I untuk digantikan Harun Masiku. 

Riezky menjelaskan, janji tersebut ia terima dari pernyataan Kader PDIP, Saeful Bahri dan advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah. 

Hal itu ia ungkapkan saat menjadi saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/5/2025). 

Awalnya, Riezky menyebutkan tawaran dari Saeful saat mereka bertemu di Singapura. Dalam pertemuan tersebut, Saeful menjanjikan Riezky menjadi anggota Komnas HAM. 

"Apa yang dikatakan Saeful pada waktu itu?," tanya jaksa. 

"Ya ini sebentar lagi ada pergantian Komnas HAM, nanti kita dorong jadi Komnas HAM gitu-gitu," jawab Riezky. 

"Kalau Donny menyampaikan, 'kan nanti bisa jadi komiasaris macem-macem', walaupun konteksnya saya ga tahu serius atau bercanda gitu loh," sambung Riezky. 

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto didakwa melakukan Perintangan penyidikan kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI yang menyeret buronan Harun Masiku. 

 

      
