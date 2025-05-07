Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

“Usulan Wapres Diganti, Sudah Sesuai Konstitusi?” Selengkapnya Malam Ini di The Prime Show bersama Dhiandra Mugni dan Para Narasumber Kredibel Pukul 20.00 WIB, di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |19:13 WIB
“Usulan Wapres Diganti, Sudah Sesuai Konstitusi?” Selengkapnya Malam Ini di The Prime Show bersama Dhiandra Mugni dan Para Narasumber Kredibel Pukul 20.00 WIB, di iNews
The Prime Show (Foto: Dok iNews TV)
A
A
A

ISU pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ramai diperbincangkan publik setelah muncul wacana bahwa posisinya bisa diganti lewat mekanisme tertentu. Meskipun belum ada langkah resmi, perbincangan ini masih membuka ruang diskusi yang sehat tentang konstitusi, etika politik, dan kedewasaan demokrasi. 

Dalam episode terbaru The Prime Show malam ini bersama Dhiandra Mugni dan para narasumber kredibel di bidangnya akan membahasnya lebih mendalam soal isu pergantian Wapres yang terus diperbincangkan di publik. 

Secara konstitusional, posisi wakil presiden diatur dengan jelas dalam Pasal 8 UUD 1945. Penggantian hanya bisa dilakukan jika Wapres berhalangan tetap seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak mampu melaksanakan tugas, yang harus dibuktikan melalui mekanisme hukum. Artinya, keberadaan Wapres bukan sekadar simbol, tetapi hasil mandat rakyat yang sah melalui pemilu.

Namun di sisi lain, wacana yang berkembang saat ini sebenarnya menunjukkan bahwa masyarakat semakin peduli terhadap kualitas kepemimpinan nasional. Kritik dan diskusi adalah hal lumrah dalam negara demokrasi. Namun, semangat yang perlu dijaga adalah bagaimana setiap aspirasi disampaikan dalam bingkai hukum dan etika konstitusional, bukan sekadar dorongan emosional atau tekanan politik. Lantas apa kata para pakar?

Saksikan selengkapnya malam ini di The Prime Show  “Usulan Wapres Diganti, Sudah Sesuai Konstitusi?” bersama para narasumber, Mayj TNI (Syamsu Djalal) - Eks Danpuspom Abri, Silfester Matutina (Ketum Relawan Solidaritas Merah Putih), Prof. juanda (Pakar Hukum Tata Negara), Adi Prayitno (Pengamat Politik), Pukul 20.00 WIB di iNews.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180164/inews-f3Ym_large.jpg
Antusiasme Mahasiswa Memuncak saat Rakyat Bersuara Digelar di Unpad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180163/unpad-mfTK_large.jpg
Mahasiswa Unpad Rasakan Sensasi Jadi Reporter di IMG Campus Connect
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180161/inews_media_group-QwKf_large.jpg
iNews Ajak Mahasiswa Unpad Pahami Tren Media di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179437/inews-8NMS_large.jpg
iNews Tegaskan Berita Erick Thohir Pecat Shin Tae-yong karena Alasan Pribadi Adalah Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/1/3137419/program_interupsi-0hbo_large.jpg
“Prabowo: Saya Bukan Boneka Jokowi” Saksikan Selengkapnya di INTERUPSI Malam Ini bersama Anisha Dasuki, Andi Azwan, Ade Armando dan para Narasumber Kredibel Lainnya, Pukul 20.00 WIB, Live
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/337/3136791/rakyat_bersuara-YjmI_large.jpg
‘Purnawirawan Bergerak, Wapres Gibran Digertak’ di Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono,  Arief Poyuono, Refly Harun dan Para Narasumber Kredibel di Bidangnya, Malam Ini Pukul 19.
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement