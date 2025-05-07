Cak Imin: Majukan Daerah dengan Terobosan dan Inovasi!

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengajak seluruh kepala daerah dari PKB berinovasi, serta menciptakan terobosan dalam membangun wilayah masing-masing.

Muhaimin mengimbau kepala daerah untuk menjadi solusi dalam memajukan daerah serta bangsa dan negara. Sebanyak 33 Kepala Daerah terpilih tampak hadir dalam acara tersebut.

"Saya mengajak seluruh Kepala Daerah PKB terus berinovasi. Tidak ada jalan lain untuk memajukan daerah kita, bangsa kita kecuali dengan inovasi," ujarnya saat acara Penguatan Percepatan Pembangunan Daerah (P2PD) di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu, (7/5/2025).

Cak Imin -- panggilan akrabnya -- meminta agar para kepala daerah terus melakukan koordinasi dalam percepatan pembangunan daerah.

"Kita akan terus backup teman-teman di daerah,” ujar Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat tersebut.

“Insya Allah bersama saya sebagai Menko PM kita bersama-sama membangun, mengabdi dan memberdayakan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia," tutup Cak Imin.

Sementara itu, Ketua DPP PKB bidang Legislatif dan Eksekutif Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai proses awal pendampingan pada kepala daerah terpilih baik yang di dukung maupun diusung oleh PKB.

"Kegiatan ini merupakan tindakan lanjut dari penguatan para kepala daerah dan sebagai awal dari proses pendampingan dari DPP PKB pada kepala daerah agar proses pembangunan daerah betul-betul berbasis pada kepentingan rakyat," kata pria yang akrab disapa Gus Halim tersebut .