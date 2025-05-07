Kepala BGN Bilang Bill Gates Terkesan dengan Program MBG

JAKARTA - Bill Gates yang merupakan tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Microsoft mengapresiasi dan terkesan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu setelah meninjau pelaksanaan Program di SDN 03 Jati, Pulogadung, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

"Alhamdulillah hari ini presiden menerima kunjungan dari Bill Gates yang keliatannya ada beberapa agenda yang dilakukan terutama terkait dengan kesehatan dan sekalian meninjau program pelaksanaan mbg di SDN Jati 03 ini. Dan tadi Pak Bill Gates sangat apresiasi dan impress dengan apa yang dilakukan," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana kepada awak media.

Bill Gates menilai program MBG sangat penting. Dadan memberikan sedikit catatan agar program tersebut diprioritakan untuk ibu hamil dan anak balita serta anak dalam masa pertumbuhan.

“Iya menurut beliau ini program yang sangat penting, terutama beliau menekankan kepada 1.000 hari pertama yaitu ibu hamil, anak balita, serta juga anak anak yang masih butuh pertumbuhan,” ujarnya.

Dadan menyebut peninjauan ini hanya dilakukan ke satu sekolah. Usai peninjauan, Prabowo langsung mengantar Bill Gates ke Bandara.

“Hari ini cukup karena beliau akan mengantar langsung ke bandara Halim,” ujarnya.