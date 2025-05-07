Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei Indikator: Masyarakat Puas Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2025 hingga Operasi Ketupat Polri

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |19:44 WIB
Survei Indikator: Masyarakat Puas Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2025 hingga Operasi Ketupat Polri
Polisi Amankan dan Bantu Pemudik Lebaran 2025. Foto: Dok IST.
JAKARTA - Sebanyak 92 persen pemudik merasa puas dengan seluruh rangkaian pelaksanaan mudik Lebaran 2025. Hal itu tergambar dalam hasil survei Indikator Politik. 

"Publik cenderung semakin puas dengan penyelenggaraan mudik Lebaran tahun 2025 ini, terutama pada kelompok pemudik," kata Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (7/5/2025). 

Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan kepuasan tahun sebelumnya. Adapun rincianya, sebanyak 18,9 persen masyarakat yang mudik merasa sangat puas. 

Sedangkan, 73,1 persen menyatakan cukup puas. Hasil itu merupakan survei ke masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. 

Sementara itu, sebanyak 80,9 persen masyarakat merasa puas dengan pelaksanaan Operasi Ketupat yang digelar Polri selama Ramadhan dan Idul Fitri. 

"Mayoritas merasa puas dengan Operasi Ketupat dari Polri selama Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini," ujarnya. 

Di sisi lain, ada 85,7 persen masyarakat merasa bahwa perjalanan mudik pada tahun ini lebih lancar dibandingkan dengan tahun lalu. Di 2024 sebanyak 80 persen menyetujui hal yang sama.

 

Topik Artikel :
Polisi Survei Arus Mudik Polri
