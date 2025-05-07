Prabowo Bentuk Kopdes Merah Putih, Bursah Zarnubi: Ciptakan Kemandirian Ekonomi

LAHAT - Bupati Lahat Bursah Zarnubi menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, yang tertuang dalam Asta Cita poin 6 tentang “Pembangunan dari Desa”. Bursah bersama Wakil Bupati Widia Ningsih sosialisasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ke kepala desa hingga camat di Lahat, Sumatera Selatan.

Kegiatan ini digelar di pendopoan rumah dinas Bupati Lahat dan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan visi besar pasangan Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, yaitu “Menata Kota, Membangun Desa.”

Bursah Zarnubi mengatakan, koperasi desa merupakan instrumen penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap desa memiliki kekuatan ekonomi yang berbasis pada kebersamaan, gotong royong, dan potensi lokal. Ini bukan hanya program, tapi gerakan membangun dari bawah,” ujar Bursah, Rabu (7/5/2025).

Wakil Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono mengapresiasi langkah cepat Pemkab Lahat yang telah melakukan sosialisasi terkait pembentukan Koparasi Desa Merah Putih ini.

"Dalam waktu dekat di pertengahan Juni nanti, Insya Allah kami kan berkunjung di Kabupaten Lahat untuk meresmikan Koperasi Desa Merah Putih disana,"ujar Ferry.

Dengan terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa, diharapkan tercipta pemerataan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat.