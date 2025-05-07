Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bentuk Kopdes Merah Putih, Bursah Zarnubi: Ciptakan Kemandirian Ekonomi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |20:02 WIB
Prabowo Bentuk Kopdes Merah Putih, Bursah Zarnubi: Ciptakan Kemandirian Ekonomi
Prabowo Bentuk Kopdes Merah Putih, Bursah Zarnubi: Ciptakan Kemandirian Ekonomi
A
A
A

LAHAT - Bupati Lahat Bursah Zarnubi menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, yang tertuang dalam Asta Cita poin 6 tentang “Pembangunan dari Desa”. Bursah bersama Wakil Bupati Widia Ningsih sosialisasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ke kepala desa hingga camat di Lahat, Sumatera Selatan. 

Kegiatan ini digelar di pendopoan rumah dinas Bupati Lahat dan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan visi besar pasangan Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, yaitu “Menata Kota, Membangun Desa.”

Bursah Zarnubi mengatakan, koperasi desa merupakan instrumen penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap desa memiliki kekuatan ekonomi yang berbasis pada kebersamaan, gotong royong, dan potensi lokal. Ini bukan hanya program, tapi gerakan membangun dari bawah,” ujar Bursah, Rabu (7/5/2025).

Wakil Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono mengapresiasi langkah cepat Pemkab Lahat yang telah melakukan sosialisasi terkait pembentukan Koparasi Desa Merah Putih ini.

"Dalam waktu dekat di pertengahan Juni nanti, Insya Allah kami kan berkunjung di Kabupaten Lahat untuk meresmikan Koperasi Desa Merah Putih disana,"ujar Ferry.

Dengan terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa, diharapkan tercipta pemerataan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182493//hadi-fC4O_large.jpg
Presiden Prabowo Panggil Kapolri untuk Membahas Insiden Ledakan SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182485//games_online-h2qV_large.jpg
Presiden Prabowo Isyaratkan Pembatasan Game Online Pascaledakan SMAN 72
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182484//hadi-M9Zi_large.jpg
Presiden Prabowo Akan Umumkan 10 Nama Pahlawan Nasional Besok, Termasuk Soeharto?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182472//prabowo-SVcW_large.jpg
Prabowo Serukan Kader Gerindra Berbuat Terbaik, Manusia Mati Meninggalkan Nama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182462//presiden_prabowo_subianto-3yBZ_large.jpg
Prabowo Panggil Kapolri hingga Fadli Zon ke Kertanegara, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181714//prabowo_subianto-WTSF_large.jpg
4 Fakta Prabowo Naik KRL, Rp5 Triliun Langsung Cair demi Tambah 30 Kereta Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement