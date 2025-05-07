Wamenaker Sebut Dewan Kesejahteraan Buruh Bakal Diisi Kelompok Pekerja

JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menyebut bahwa Dewan Kesejahteraan Buruh secara organisatoris akan dipimpin dari kalangan buruh dan pekerja. Sehingga, laporan yang masuk benar-benar berasal untuk kepentingan para buruh atau kelas pekerja.

"Dewan Kesejahteraan Buruh itu akan dipimpin oleh kawan-kawan buruh atau apa lah ya atau kelompok profesional, agar ada laporan-laporan terhadap bagaimana membangun kesejahteraan kaum buruh dan pekerja itu sendiri," kata Noel sapan karib Immanuel Ebenezer melalui keterangan resminya, Rabu (7/5/2025).

Lebih lanjut, kata Noel, pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh akan dibentuk dalam waktu dekat. Ia menekankan, eksistensi Dewan Kesejahteraan Buruh ini menjadi salah satu yang dijanjikan Presiden Prabowo kepada kaum buruh dan pekerja untuk mempercepat kesejahteraan kaum buruh dan pekerja.

Langkah dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya, Pranata Kebijakan Politik dan Ekonomi Nasional (PKPEN) Bambang Widjanarko Setio. Menurutnya, kebijakan Prabowo tersebut menandakan perhatian negara terhadap buruh.

"Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar terhadap kehidupan buruh dan pekerja di Indonesia, karena mereka menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan perekonomian nasional. Perhatian dan apresiasi yang besar kepada kaum buruh dan pekerja yang menjadi pilar utama roda perekonomian nasional dan kesejahteraan," kata Bambang.

"Negara hadir bersama kaum buruh dan pekerja sebagai manifestasi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia," imbuhnya.

Bambang menilai, Prabowo sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan menandakan kehadiran negara dalam upaya menyejahterakan rakyat Indonesia. Termasuk, secara simultan meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan kaum buruh dan pekerja di Indonesia.