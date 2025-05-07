Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Hasto, Riezky Aprilia Sebut Perintah Mundur yang Disampaikan Saeful Bahri Dongeng

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |21:36 WIB
Sidang Hasto, Riezky Aprilia Sebut Perintah Mundur yang Disampaikan Saeful Bahri Dongeng
Riezky Aprilia bersaksi dalam sidang Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan anggota DPR RI, Riezky Aprilia mengaku adanya permintaan mundur sebagai Caleg terpilih pada 2019 lalu untuk digantikan Harun Masiku hanya dari keterangan Saeful Bahri. Menurutnya, Saeful yang kerap menyebut nama Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto pun hanya sekadar dongeng belaka. 

Perlu diketahui, Saeful Bahri sempat menemui Riezky Aprilia di salah satu hotel di Singapura. Saat itu, Saeful Bahri memintanya untuk mundur sebagai Caleg terpilih atas perintah Hasto Kristiyanto.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/5/2025).

 

Awalnya, tim hukum Hasto, Patra M. Zen memastikan keterangan Riezky yang menyebut dongeng. 

"Pertanyaannya, saudara bilang tadi ada sempat terlontar tadi 'saya apa, dongeng atau apa tadi, dongeng Saeful saya tidak peduli lagi', apa tadi?" tanya Patra. 

"Iya dongeng," jawab Riezky. 

"Jadi yang dibilang bahwa saudara itu menjalankan perintah Sekjen, menjalankan perintah Pak Hasto Kristiyanto, itu hanya dari mulut si Saeful ya?" timpal Patra menegaskan. 

"Iya mulut Saeful," timpal Riezky.

 

