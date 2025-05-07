Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI: Perkuat SDM dan Operasi Gabungan, POM Harus Siap Hadapi Tantangan

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |21:51 WIB
Panglima TNI: Perkuat SDM dan Operasi Gabungan, POM Harus Siap Hadapi Tantangan
Rakornis POM TNI 2025 (Foto: Dok TNI)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Polisi Militer (POM) TNI TA 2025. Acara tersebut digelar di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (7/5/2025).

Rakornis POM TNI dengan tema “Melalui Rakornis POM TNI 2025 Siap Mewujudkan Sinergisitas Penegakan Hukum, Disiplin, dan Tata Tertib di Lingkungan TNI untuk Indonesia Maju", merupakan momentum strategis untuk menyelaraskan visi, misi, serta langkah-langkah operasional Polisi Militer di lingkungan TNI guna menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks dan dinamis.

Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Kasum TNI menyampaikan, Polisi Militer harus menjadi contoh dalam sikap, perilaku, dan kedisiplinan, baik dalam kedinasan maupun kehidupan bermasyarakat. “Jadilah prajurit yang mandiri, militan, dan taat hukum, serta menjadi cermin nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis.

Selaras dengan hal tersebut, Panglima TNI berpesan agar Rakornis ini dapat menjadi salah satu tahapan penting untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antar satuan Polisi Militer dan dengan aparat penegak hukum lainnya, termasuk Polri, dalam mewujudkan penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI.

Menutup amanatnya, Panglima TNI menegaskan pentingnya langkah-langkah konkret dalam memperkuat kinerja Polisi Militer TNI. “Saya tekankan pentingnya evaluasi terhadap sistem dan mekanisme kerja POM TNI, termasuk peningkatan kualitas SDM, sistem hubungan kerja, dan pola operasi gabungan di lapangan,” tutup Panglima TNI.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182334/tni-ZtVo_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Penertiban Tambang Ilegal, Sita Belasan Excavator dan Buldozer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/340/3181841/tni-Aku8_large.jpg
Pasukan Elite TNI Gelar Operasi Senyap di Perbatasan Timor Leste, Sejumlah Orang Disergap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3181086/pangdam-OBRr_large.jpg
Gembleng Kadet, Pangdam Bukit Barisan: Tanamkan Cinta Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181065/pesawat-pzfb_large.jpg
Pilot A400M Bakal Jalani Latihan 30 Hari Kerja di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178362/tni-OTIa_large.jpg
Aksi Menegangkan Pasukan Siluman Yontaipur di Depan Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177955/menko_polkam-qCov_large.jpg
Ribuan Prajurit Cadangan Dikumpulkan di Monas, Menko Polkam: Kalau Dikerahkan Artinya Ada Sesuatu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement