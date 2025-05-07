Bakamla dan Kemenko Polkam Tinjau Menara Suar Perbatasan RI-Malaysia-Singapura

KEPULAUAN RIAU - Kepala Zona Bakamla Barat Laksma Bakamla Bambang Trijanto, meninjau pembangunan Menara Suar (Mercusuar) Karang Singa, di Perairan Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (7/5/2025). Rombongan berangkat menuju lokasi menggunakan KN. Tanjung Datu 301 milik Bakamla RI.

Kunjungan tersebut dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono ini. Untuk diketahui, mercusuar ini guna memperkuat keselamatan pelayaran sekaligus menegaskan kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan terluar dengan Malaysia dan Singapura.

Proses pembangunan mercusuar sudah mencapai 87 persen. Lebih lanjut, mercusuar dengan tinggi mencapai 17 meter (12 meter berdiri di atas permukaan laut dan 5 meter ke dalam) ini mampu memberi cahaya navigasi pelayaran hingga jarak 40 mil laut.

Pada kesempatan ini, peninjauan turut dihadiri Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi, Sekretaris Daerah Kepri Adi Prihantara, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Teguh Subroto, Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Prov Kepri Doli Boniara, serta pejabat dari instansi lainnya.

(Arief Setyadi )