Jelang Muktamar, Gus Yasin Beri Sinyal Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum PPP

JAKARTA - Tokoh muda partai sekaligus putra ulama kharismatik KH Maimun Zubair, Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin memberikan sinyal dukungan terhadap Agus Suparmanto menjelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia menilai Agus sebagai figur calon ketua umum yang mampu membawa semangat perubahan dan menjaga marwah partai.

“Ada salah satu kandidat yang saya dukung ialah Mas Agus,” ujar Gus Yasin dalam keterangannya, dikutip Rabu (7/5/2025).

Hal tersebut sempat disampaikan Gus Yasin di hadapan peserta halaqah, Forum Halaqah Ulama dan Kaderisasi PPP di Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan, Semarang, Jawa Tengah Sabtu, 3 Mei 2025. Ia juga mengutarakan harapannya, agar forum konsolidasi ini menjadi momentum pembaruan bagi masa depan partai berlambang kakbah.



Menurut Gus Yasin, sangat penting menjaga proses pemilihan ketua umum dari praktik transaksional. “Muktamar tidak boleh ada yang namanya ‘nyuwun sewu’ transaksional. Kami ingin semuanya dilakukan dengan baik,” katanya.

Dengan kepemimpinan baru PPP, ia berharap partai tersebut bisa benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat serta mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam setiap kebijakan. "Bagaimana mensejahterakan masyarakat, amar ma’ruf nahi munkar, dan tentu nilai-nilai agama itu harus dikedepankan,” ujarnya.