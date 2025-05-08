Baru 6% Wilayah Indonesia Masuk Musim Kemarau di Awal Mei 2025

Baru 6% Wilayah Indonesia Masuk Musim Kemarau di Awal Mei 2025 (Foto Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan hingga awal Mei 2025, baru sekitar 6% wilayah Indonesia yang telah memasuki musim kemarau. Meskipun demikian, tidak ada wilayah yang diprediksi berpotensi mengalami banjir dalam waktu dekat.

“Berdasarkan jumlah Zona Musim, sebanyak 6 persen wilayah Indonesia masuk musim kemarau,” tulis BMKG dalam keterangannya, dikutip Rabu (8/5/2025).

BMKG menjelaskan bahwa wilayah yang telah masuk musim kemarau meliputi sebagian kecil Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, sebagian Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), serta sebagian kecil Papua Barat.

Sementara itu, menurut BMKG berdasarkan analisis curah hujan pada Dasarian III April 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia mengalami curah hujan kategori menengah (73%), diikuti kategori rendah (20%) dan tinggi hingga sangat tinggi (7%).

Wilayah yang mencatat curah hujan tinggi hingga sangat tinggi antara lain sebagian Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Tengah bagian selatan, dan Papua Pegunungan.

Memasuki Dasarian I Mei 2025, curah hujan diperkirakan masih berada pada kategori rendah hingga menengah (10–150 mm per dasarian) di sebagian besar wilayah Indonesia. Daerah yang diperkirakan mengalami hujan kategori menengah meliputi sebagian kecil Sumatera dan Jawa, sebagian besar Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Sementara itu, hujan dengan intensitas tinggi hingga sangat tinggi (lebih dari 150 mm per dasarian) diprediksi terjadi di sebagian kecil Jawa Barat bagian barat dan selatan, Jawa Timur bagian timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, NTT, Papua Barat, dan Papua bagian barat.

(Angkasa Yudhistira)