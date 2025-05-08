Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

2024 Tahun Terpanas, BMKG: Kita Menuju Titik Kritis yang Mengancam Hidup Manusia

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |07:41 WIB
2024 Tahun Terpanas, BMKG: Kita Menuju Titik Kritis yang Mengancam Hidup Manusia
2024 Tahun Terpanas BMKG Kita Menuju Titik Kritis yang Mengancam Hidup Manusia (Foto : Isitmewa)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengungkapkan tahun 2024 menjadi tahun terpanas dalam sejarah pencatatan instrumental, dengan suhu rata-rata global mencapai 1,55°C di atas tingkat pra-industri. Angka tersebut melampaui batas ambang Perjanjian Paris yang telah disepakati secara global untuk mencegah krisis iklim.

Hal itu disampaikan Dwikorita dalam pidatonya pada Forum Inovasi Climate Smart Indonesia. 

“Ini bukan hanya soal cuaca panas. Ini adalah tanda bahwa kita sedang bergerak menuju titik kritis yang bisa mengancam keberlangsungan hidup manusia,” ujar Dwikorita dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (8/5/2025).

Dwikorita menjelaskan bahwa perubahan suhu yang terjadi saat ini jauh lebih cepat dibanding perubahan iklim yang pernah menyebabkan kepunahan massal jutaan tahun lalu. Dia menegaskan bahwa percepatan ini menjadi indikator serius akan krisis iklim yang tengah berlangsung. 

Tanpa upaya mitigasi yang kuat dan kolaboratif, perubahan suhu yang ekstrem ini berpotensi membawa dampak besar terhadap stabilitas ekosistem, ketahanan pangan, serta keselamatan umat manusia di berbagai belahan dunia.

“Jika punahnya dinosaurus dipicu oleh perubahan suhu yang berlangsung dalam jutaan tahun, kita sekarang mengalami lonjakan serupa hanya dalam 30 hingga 40 tahun,” lanjutnya.

Data observasi BMKG menunjukkan tren peningkatan suhu yang terus berlanjut sejak tahun 1981. Tahun 2024 mencatat suhu rata-rata nasional tertinggi sebesar 27,52°C. Kondisi ini, menurut Dwikorita, bukan sekadar anomali, tetapi bukti nyata bahwa krisis iklim telah berlangsung dan akan berdampak langsung pada sektor-sektor vital, termasuk kesehatan publik.

Dwikorita memaparkan bahwa perubahan iklim tidak hanya menyebabkan cuaca ekstrem, tetapi juga meningkatkan risiko penyakit menular, malnutrisi, gangguan kesehatan mental, hingga memburuknya kualitas hidup masyarakat. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perubahan Iklim BMKG Iklim
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182461//gempa_jepang-iLPM_large.jpg
Gempa M6,8 Guncang Honshu Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/340/3182448//banjir-CZRq_large.jpg
Banjir dan Angin Kencang Landa Brebes, 2 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/340/3182437//gempa_sabang_aceh-Fypq_large.jpg
Gempa M5,6 Guncang Barat Laut Sabang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/340/3182400//gempa_guncang_majalengka_jabar-Nf6H_large.jpg
Majalengka Jabar Diguncang Gempa, Pusatnya di Darat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182324//gempa-JvLE_large.jpg
Gempa M4,4 Tarakan Berpusat di Laut, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182290//gempa-L6Q7_large.jpg
Gempa M4,4 Guncang Tarakan Kaltara, Tidak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement