Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Tunggul Ametung Nyaris Tewas saat Gunung Kelud Meletus

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |09:34 WIB
Kisah Tunggul Ametung Nyaris Tewas saat Gunung Kelud Meletus
Kisah Tunggul Ametung Nyaris Tewas saat Gunung Kelud Meletus (Foto Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

TUGGUL Ametung nyaris tewas jauh sebelum dibunuh Ken Arok, karena letusan Gunung Kelud. Saat itu gunung yang berada di perbatasan tiga wilayah Blitar, Kediri, dan Malang itu meletus dahsyat. Tunggul Ametung yang berkuasa di Tumapel saat itu berada di bawah kekuasaan Kediri, tengah mencari seorang brahmana atau pendeta agama Hindu.

Tunggul Ametung berusaha mencari keberadaan mertuanya Mpu Purwa yang tak ditemukan. Tapi karena tak menemukan keberadaan Mpu Purwa, menantu itu langsung merusak rumah seisinya, termasuk padepokan milik Mpu Purwa sang pendeta agama Hindu Syiwa ini.

Puas melampiaskan marahnya ke Mpu Purwa, Tunggul Ametung bergerak terus mencari brahmana lain. Tujuannya kali ini adalah Arya Artya. Brahmana satu ini oleh Tunggul Ametung juga dituduh telah mencelakakan dirinya. 

Namun ketika sampai di rumah Artya sebagaimana dikisahkan buku "Hitam Putih Ken Arok : Dari Kejayaan Hingga Keruntuhan", penghuninya sudah tidak ada. Seluruh anggota Artya juga telah berhasil melarikan diri. Ia bersama pasukannya terus memburu Artya ke tengah hutan. 

Namun sialnya saat mencari orang yang diburunya itu, tiba-tiba muncul bencana alam, gunung Kelud meletus dan gempa pun melanda yang mengakibatkan longsor. Karma pun langsung dibalas nyata. Akibat bencana ini, Tunggul Ametung pun langsung terjatuh dari kudanya dan ia tertindih oleh pohon yang tumbang. 

Tubuh Tunggul Ametung pun langsung terluka parah. Untung akuwu Tumapel ini nyawanya masih bisa diselamatkan. Tunggul Ametung dalam keadaan terluka akhirnya dibawa pulang oleh para prajuritnya dan dirawat oleh istrinya, Ken Dedes.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479//ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060//catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789//pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/337/3157319//untung_suropati-qQfs_large.jpg
Kisah Untung Suropati Dibuang Mataram Usai Habisi Nyawa Kapten VOC Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157075//kerajaan-32Cf_large.jpg
Misteri Desa Kamalasana Tempat Prapanca Buat Kakawin Catatan Sejarah Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150122//balas_dendam_pada_raja_singasari_pasukan_mongol_datang_ingin_kuasi_pulau_jawa-pMB3_large.jpg
Balas Dendam pada Raja Singasari, Pasukan Mongol Datang Ingin Kuasi Pulau Jawa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement