Gunung Semeru 9 Kali Erupsi, Semburan Abu Tertinggi Capai 800 Meter dari Puncak

MALANG - Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang, Jawa Timur 9 kali erupsi. Erupsi terjadi sejak Kamis (8/5/2025) dini hari hingga pagi ini pukul 09.35 WIB.

Aktivitas vulkanik Gunung Semeru ini terpantau oleh petugas di Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Semeru. Dari laporan petugas, letusan erupsi pertama pada pukul 00.06 WIB, Kamis dini hari dengan tinggi kolom abu mencapai 800 meter dari puncak kawah.

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 101 detik.

Dari 9 kali erupsi, dua kali erupsi memiliki ketinggian 800 meter dari puncak kawah, serta terpantau jelas oleh petugas dan warga sekitar Gunung Semeru. Satu erupsi setinggi 800 meter dari puncak kawah terjadi pada pukul 06.41 WIB.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 141 detik," ucap Yadi Yuliandi, pada keterangannya, Kamis pagi.