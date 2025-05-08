Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dilaporkan Jokowi, Polda Metro Gerak Cepat Periksa 3 Terlapor Dugaan Ijazah Palsu

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |11:35 WIB
Dilaporkan Jokowi, Polda Metro Gerak Cepat Periksa 3 Terlapor Dugaan Ijazah Palsu
Dilaporkan Jokowi, Polda Metro Gerak Cepat Periksa 3 Terlapor Dugaan Ijazah Palsu
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya memeriksa tiga orang saksi buntut pelaporan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) perihal tudingan ijazah palsu. Namun, sebelumnya polisi memanggil empat orang, namun  satu tidak hadir karena kecelakan.

Demikian diutarakan Juru Bicara Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Rahmat Himran di Dirkrimum Polda Metro, Kamis (8/4/2025).

"Jadi yang dipanggil itu ada empat orang, yang pertama Rizal Fadillah, kemudian kedua Damai Hari Lubis, yang ketiga adalah Ibu Kurnia, yang keempat adalah Rustam Effendi,"ujar Rahmat.

Saat ini, ketiga saksi ini telah menjalani pemeriksaan di Dirkrimum Polda Metro Jaya. Namun dirinya belum mengetahui materi apa yang ditanyakan penyidik terhadap ketiga orang tersebut.

"Tadi jam 09.00 WIb, kita sudah mulai dipanggil ke dalam, dan sudah mulai di-BAP dan sampai sekarang masih sementara berlanjut," tandasnya.

Sebelumnya, Jokowi melaporkan lima orang berinisial berinisial RS, ES, RS, T dan K terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Mereka dilaporkan atas pasal fitnah hingga pencemaran nama baik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182590//ketua_umum_mui_kh_anwar_iskandar-2BwP_large.jpg
Roy Suryo Cs Jadi Tersangka, Begini Tanggapan Ketum MUI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182560//ketua_ipw_sugeng_teguh_santoso-hlLM_large.jpg
IPW Sebut Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs Sesuai SOP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182556//budi-Jxuz_large.jpg
Roy Suryo Cs Akan Diperiksa sebagai Tersangka Tudingan Ijazah Palsu pada 13 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182198//viral-wl2E_large.jpg
Ini Identitas Lengkap 8 Tersangka Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182123//direktur_eksekutif_lemkapi_edi_hasibuan-nxzA_large.jpg
Lemkapi Nilai Langkah Polisi Sudah Tepat Tangani Kasus Ijazah Palsu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182009//rismon-3GU7_large.jpg
Ditetapkan Tersangka, Rismon Sianipar Tak Terima Dituduh Edit Ijazah Jokowi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement