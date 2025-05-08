Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenal Harun Masiku, Staf Hasto Pernah Dititipkan Tas di Markas PDIP

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |12:14 WIB
Kenal Harun Masiku, Staf Hasto Pernah Dititipkan Tas di Markas PDIP
Sidang Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
JAKARTA - Staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi mengaku mengenal buronan kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku. Bahkan, dirinya pernah dititipi tas oleh Harun Masiku

Hal itu disampaikan saat dirinya menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI dengan terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/5/2025). 

"Kemudian kalau dengan orang yang namanya Harun Masiku kenal?" tanya jaksa. 

"Kenal," jawab Kusnadi. 

"Siapa itu Harun Masiku?" lanjut jaksa bertanya. 

"Caleg, Pak," timpal Kusnadi. 

Kusnadi menjelaskan, perkenalan tersebut terjadi pada pertengahan Desember 2019 saat mereka bertemu di DPP PDIP. Menurutnya, ia mengetahui nama Harun Masiku saat yang bersangkutan menuliskan identitas di buku tamu. 

Setelah itu, jaksa mendalami terkait Kusnadi yang pernah tidaknya dititipi oleh Harun. 

"Apakah saudara pernah menerima titipan dari yang saudara sebutkan tadi bernama Harun Masiku?" tanya jaksa. 

"Pernah," jawab Kusnadi. 

"Masih ingat kapan waktunya?" tanya jaksa lagi. 

"Kalau waktunya gak ingat, tapi saya pernah dimintain tolong," jawab Kusnadi. 

 

