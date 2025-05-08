Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Sita Triliunan Uang Rupiah dan Pecahan Asing dari Kasus TPPU Duta Palma Group 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |15:07 WIB
Kejagung Sita Triliunan Uang Rupiah dan Pecahan Asing dari Kasus TPPU Duta Palma Group 
Uang dugaan korupsi PT Duta Palma Group senilai Rp479 Miliar (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita uang triliunan dalam bentuk pecahan rupiah, dari kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), atas pidana asal dugaan korupsi kegiatan usaha kelapa sawit oleh PT Duta Palma Group. Teranyar kejagung menyita uang senilai Rp 479 Miliar.

"Uang yang sudah disita dari PT Duta Palma Group. Uang rupiah sebanyak Rp6.862.804.090. Jadi ada Rp6,8 triliun. Kemudian dalam bentuk mata uang asing ada USD 13.274.490,57, Kemudian SGD 12.859.605, Kemudian Australia 13.700," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar dalam konferensi pers, Kamis (8/5/2025).

"Kemudian Yuan China 2.005, Kemudian Yen Jepang 2.000.000. Kemudian ada uang Korea 5.645.000 dan ringgit Malaysia 300.000," imbuhnya.

Dia menjelaskan bahwa uang yang telah disita dari hasil TPPU tersebut tidak disimpan di kantor kejagung, melainkan berada di rekening penampungan dana (RPN).

"Terhadap uang-uang yang telah disita ini, ini secara otomatis masuk di rekening penitipan, kalau tidak salah di RPN yang ada di berbagai bank persepsi," ucapnya.

Adapun, sitaan uang terbaru dalam konferensi pers tersebut didapatkan dari hasil perkembangan kasus TPPU PT Duta Palma Group atas terdakwa PT Darmex Plantations. 

Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirtut Jampidsus), Sutikno lebih dulu menjelaskan bahwa kasus TPPU PT Duta Palma Group atas terdakwa Darmex Plantations kini telah masuk ke dalam tahapan tuntutan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182644//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-kHVM_large.jpg
Kasus Korupsi Chromebook, Nadiem Segera Diseret ke Meja Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182331//survei_indikator-bCmY_large.jpg
Survei Indikator: Kejaksaan Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181763//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-HynF_large.jpg
Kejagung Sebut Tidak Semua Aset Sandra Dewi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181716//kejagung-Lqek_large.jpg
Kejaksaan Inisiasi Pidana Kerja Sosial, Ini Kata Pakar Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181580//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-QqpM_large.jpg
Kejagung Limpahkan 8 Tersangka Kasus Minyak Mentah, Riza Chalid Masih Diburu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181154//kejagung-s2ZB_large.jpg
Uang Rp13 Triliun Kembali ke Negara, Pakar: Bagus, di Bawah Prabowo Penegak Hukum Kerja Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement