Menteri Imipas Klaim Lapas Narkotika Muara Beliti Sudah Kondusif Usai Kerusuhan

JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengklaim bahwa kondisi Lapas Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel) sudah kondusif usai terjadinya kerusuhan.

"Pukul 11.45 WIB tadi kondisi di Lapas Narkotika Muara Beliti sudah berangsur kondusif," kata Agus dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).

Pihak Lapas, kata mantan Wakapolri itu, telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polri dan TNI guna mengatasi kondisi keamanan yang sempat terganggu.

Eks Kabareskrim Polri tersebut menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi pada pukul 10.00 WIB itu, terjadi karena adanya resistensi atau perlawanan dari oknum warga binaan atas upaya petugas Lapas Narkotika Muara Beliti yang sedang melakukan razia terhadap barang-barang terlarang di Lapas.

"Razia terhadap potensi adanya barang terlarang, termasuk HP dan narkoba adalah langkah - langkah preventif dan juga progresif yang gencar jajaran kami lakukan," ujarnya.

Ia kembali menegaskan bahwa berantas habis narkoba merupakan salah satu prioritas di 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Sikap saya tegas siapapun yang terbukti tetlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku," tutup Agus.

(Puteranegara Batubara)