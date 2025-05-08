Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menteri Imipas Klaim Lapas Narkotika Muara Beliti Sudah Kondusif Usai Kerusuhan

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |15:29 WIB
Menteri Imipas Klaim Lapas Narkotika Muara Beliti Sudah Kondusif Usai Kerusuhan
Kerusuhan Terjadi di Lapas Narkotika Kelas llA Muara Beliti. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengklaim bahwa kondisi Lapas Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel) sudah kondusif usai terjadinya kerusuhan. 

"Pukul 11.45 WIB tadi kondisi di Lapas Narkotika Muara Beliti sudah berangsur kondusif," kata Agus dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).

Pihak Lapas, kata mantan Wakapolri itu, telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polri dan TNI guna mengatasi kondisi keamanan yang sempat terganggu. 

Eks Kabareskrim Polri tersebut menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi pada pukul 10.00 WIB itu, terjadi karena adanya resistensi atau perlawanan dari oknum warga binaan atas upaya petugas Lapas Narkotika Muara Beliti yang sedang melakukan razia terhadap barang-barang terlarang di Lapas.

"Razia terhadap potensi adanya barang terlarang, termasuk HP dan narkoba adalah langkah - langkah preventif dan juga progresif yang gencar jajaran kami lakukan," ujarnya.

Ia kembali menegaskan bahwa berantas habis narkoba merupakan salah satu prioritas di 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Sikap saya tegas siapapun yang terbukti tetlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku," tutup Agus.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178286/kemenimipas-yvw1_large.jpg
Ngeri! 24 Ribu Senjata Tajam Disita Kemenimipas dari Lapas dan Rutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3150004/agus-wXce_large.jpg
Kementerian Imipas Bangun 13 Lapas Baru untuk Kurangi Beban Kapasitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3142234/lapas_cibinong-vUgn_large.jpg
Penuhi Hak Napi, Petugas Lapas Cibinong Digembleng Tingkatkan Ketrampilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/337/3127824/kemenko_polkam_tinjau_layanan_kunjungan_lebaran_lapas_cipinang-yk36_large.jpg
Kemenko Polkam Tinjau Layanan Kunjungan Lebaran Lapas Cipinang, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/337/3126772/pemerintah-Y3Oj_large.jpg
3 Lokasi Lapas Koruptor di Pulau Terpencil Mirip Alcatraz Disiapkan, Salah Satunya Rimba Borneo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/519/3121504/isa_zega-pN9A_large.jpg
Selebgram Isa Zega Dikabarkan Ditolak Sholat Tarawih Berjamaah di Lapas Malang, Begini Faktanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement