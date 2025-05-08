Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,2 Guncang Buru Selatan Maluku

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |15:46 WIB
Gempa M4,2 Guncang Buru Selatan Maluku
Gempa Maluku (foto: freepik)
JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,2 mengguncang wilayah Buru Selatan, Maluku, pada Kamis (8/5/2025), sekira pukul 15.27 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 4.56 Lintang Selatan - 127.11 Bujur Timur.

"Gempa Mag:4.2, 08-May-2025 15:27:37WIB, Lok:4.56LS, 127.11BT (105 km BaratDaya BURUSELATAN-MALUKU), Kedlmn:365 Km," tulis BMKG.

Hingga saat ini belum diketahui dampak dari gempa tersebut.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tutupnya.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Gempa Maluku
