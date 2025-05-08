Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti Dipicu Oknum Napi Melawan saat Dirazia

JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyebut kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel) karena adanya perlawanan dari oknum warga binaan saat petugas melakukan razia.

"Razia terhadap potensi adanya barang terlarang , termasuk hp dan narkoba adalah langkah - langkah preventif dan juga progresif yang gencar jajaran kami lakukan," kata Agus dalam keterangan, Kamis (8/5/2025).

Kerusuhan yang terjadi pada pukul 10.00 WIB itu, kini telah sudah kondusif. Pihak Lapas, kata mantan Wakapolri itu, telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polri dan TNI guna mengatasi kondisi keamanan yang sempat terganggu.

"Pukul 11.45 WIB tadi kondisi di Lapas Narkotika Muara Beliti sudah berangsur kondusif," kata Agus dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).

Ia menegaskan bahwa berantas habis narkoba merupakan salah satu prioritas di 13 program akselerasi Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan