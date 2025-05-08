Profil Rizal Fadillah, Terlapor Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Alami Kecelakaan Ditabrak Motor

JAKARTA- Profil Rizal Fadillah, terlapor dugaan ijazah palsu Jokowi kecelakaan ditabrak motor, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Kamis (8/5/2025).

Rizal menghadiri panggilan di Mabes Polri untuk memberikan keterangan, pada Selasa (6/5/2025). Namun dua hari setelahnya, ketika ia dalam perjalanan kembali ke Bandung, ia mengalami kecelakaan lalu lintas karena ditabrak oleh sebuah sepeda motor. Insiden ini menyebabkan Rizal tidak bisa menghadiri pemeriksaan lanjutan oleh Polda Metro Jaya.

"Saya pulang dari acara Bareskrim dan podcast Refly Harun sampai Bandung pukul 23.30 WIB, pas nyebrang ada motor, tak sempat menghindar, tapi kayanya tidak sengaja, Di Jalan Kopo, kang dekat RS immanuel," kata Rizal, Kamis (8/5/2025).

Dia memastikan, bahwa peristiwa yang dialami bukanlah tabrak lari. Pengendara yang menabrak dirinya juga langsung meminta maaf kepadanya. "Motor dia juga jatuh, sementara kebetulan saja nampaknya," ujar Rizal.

Saat ini, Rizal Fadillah masih menjalani perawatan akibat kecelakaan yang dialaminya. Pihak TPUA berharap proses hukum tetap berjalan secara adil dan terbuka, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

1. Profil Rizal Fadillah

Rizal Fadillah merupakan sosok yang dikenal luas sebagai aktivis di bidang keagamaan dan sosial. Namanya belakangan ini menjadi perhatian publik lantaran keterlibatannya dalam laporan dugaan ijazah palsu milik Jokowi.

Rizal menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), dan bersama timnya, ia melaporkan dugaan tersebut kepada pihak berwajib.

2. Riwayat Pendidikan

Pria kelahiran Bandung, 12 Desember 1959 ini menempuh pendidikan dasar di SD Ciateul III Bandung, lalu melanjutkan ke SMP BPI II Bandung, dan SMAN IV Bandung. Setelah itu, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) dengan spesialisasi Hukum Tata Negara.

Dalam perjalanan kariernya, Rizal sempat mengajar di SMA Muhammadiyah II Bandung dan juga menjadi kepala sekolah di SMA Islam At-Tarbiyah Tasikmalaya. Ia pun pernah menjadi dosen di Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati.

Rizal pernah dipercaya sebagai Ketua Bidang Pendidikan DPW PPP Jawa Barat serta menjadi peneliti di Lembaga Studi Pembangunan Jakarta.