HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Hadir di Sidang: Mas Hasto Tetap Semangat, Tidak Kendor!

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |17:06 WIB
Ganjar Hadir di Sidang: Mas Hasto Tetap Semangat, Tidak Kendor!
Ganjar Pranowo hadir di sidang Hasto Kristiyanto (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo kembali mendatangi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025). Kedatangannya untuk menghadiri sidang kasus dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Eks Gubernur Jawa Tengah itu mengaku, ingin hadir di setiap persidangan Hasto. Namun, hal itu terhalang dirinya yang kini tinggal di luar Jakarta. 

"Saya sebenarnya ingin setiap Minggu bisa hadir, tapi karena saya tinggal di Yogya maka kita atur jadwalnya," kata Ganjar di lokasi. 

Ganjar tiba di lokasi di sela-sela skors sidang. Menurutnya, hal itu karena adanya keperluan partai. "Tadi langsung ketemu dengan Mas Hasto. Saya senang Mas Hasto tetap semangat gitu, tetap semangat, tidak kendor, mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk mengikuti seluruh proses ini," ujarnya. 

 

