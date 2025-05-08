Dedi Mulyadi Gembleng Anak Nakal di Barak Militer, Kapuspen TNI: Tingkatkan Displin!

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen, Kristomei Sianturi menegaskan, pihaknya mendukung program pendidikan anak nakal di barak militer seperti yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Kristomei memastikan pendidikan itu akan dibuat menyenangkan.

"Inikan kita dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, bela negara, kita buat juga secara fun dan happy, supaya anak-anak tidak tertekan," ucap Kristomei, Kamis (8/5/2025).

Menurutnya, prajurit TNI yang ditugaskan membina anak-anak tersebut sudah mengetahui persis metode apa yang digunakan.

Dijelaskannya, TNI melalui Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) memang terbiasa mengurusi pembinaan bela negara dari kalangan mahasiswa hingga karyawan.

"Saya rasa bukan hal baru di TNI, tinggal kebutuhannya apa, oh kami ingin membina karyawan, oh kedisiplinan, tinggal programnya aja," ujar Kristomei.

Mantan Kadispenad ini juga memastikan pendidikan kedisiplinan di barak militer juga akan melibatkan psikolog.