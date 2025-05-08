Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Soroti Penembakan di Tempat Hiburan Malam Samarinda, DPR: Harus Ada Pengawasan Ketat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |19:01 WIB
Soroti Penembakan di Tempat Hiburan Malam Samarinda, DPR: Harus Ada Pengawasan Ketat
Gedung DPR (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyoroti kasus penembakan brutal yang menewaskan seorang pengunjung di salah satu tempat hiburan malam di Samarinda, Kalimantan Timur. Ia menilai, peristiwa berdarah ini menjadi salah satu bukti longgarnya pengawasan keamanan di tempat-tempat hiburan malam. 

“Tentunya peristiwa ini menimbulkan keprihatinan mendalam, bagaimana pengawasan keamanan di tempat hiburan sangat longgar. Harusnya ada pengawasan ketat, apalagi di tempat-tempat hiburan malam yang rawan terjadinya tindak kriminalitas,” kata Abdullah, Kamis (8/5/2025).

Abdullah meminta pihak kepolisian menjalankan tugasnya dengan baik dalam memastikan stabilitas keamanan di setiap wilayah. Ia juga meminta pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengevaluasi sistem pengawasan serta keamanan di setiap tempat hiburan malam.

Jika tak ada evaluasi dan perbaikan, Abdullah khawatir aksi premanisme dan penggunaan senjata ilegal mengancam keselamatan masyarakat. “Kejadian ini sangat mengganggu rasa aman warga. Fakta bahwa pelaku dapat membawa dan menggunakan senjata api di dalam area tempat hiburan adalah bentuk kelalaian serius yang tidak boleh dibiarkan," tuturnya.

"Negara tidak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme. Apalagi, ini terjadi di ruang publik. Seharusnya bisa diawasi secara ketat," sambung Abdullah.

Abdullah pun kembali mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Polri, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keamanan dan perizinan tempat hiburan malam. 

“Termasuk SOP pengamanan, koordinasi antar aparat, dan kapasitas pengawasan yang dilakukan oleh pemilik atau pengelola tempat hiburan,” sebutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
