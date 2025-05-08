Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menkomdigi Ungkap Lebih dari 1 Juta Konten Judol Diblokir Sejak Oktober 2024

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |19:51 WIB
Menkomdigi Ungkap Lebih dari 1 Juta Konten Judol Diblokir Sejak Oktober 2024
Menkomdigi Meutya Hafid. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengaku, pihaknya telah memblokir lebih dari 1 juta konten judi online (judol). Pemblokiran dilakukan sejak Kabinet Merah dilantik oleh Putih Presiden Prabowk Subianto pada Oktober 2024.

"Kami ditugaskan yaitu 21 Oktober sampai awal Mei 2025, kita mencatat ada 1.335.000 lebih konten yang di-take down," ucap Meutya saat memberi sambutan di acara Program Monitoring Berbasis Resiko (Promensisko) 2025 TPPU dan TPPT Dari Tindak Pidana Siber yang digelar oleh PPATK secara daring, Kamis (8/5/2025).

Dari jumlah itu, Meutya mengatakan, mayoritas konten yang diblokir bermuatan judol. "Di antaranya 1,2 juta lebih konten situs judi online, kemudian 132.000 dari platform media sosial," terang Meutya.

Kendati demikian, mantan Ketua Komisi I DPR RI ini mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Ia menyebut, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan platform media sosial untuk memblokir konten.

"Jadi kami tidak dapat langsung take down. Nah kecepatan komunikasi dengan platform ini mungkin nanti Pak Dirjen, beliau selalu, jadi kami juga dalam seminggu itu sering sekali bertemu dengan platform-platform yang memasukan konten judi online karena merasa bahwa kebijakan pusatnya itu tidak melarang judi online," ujar Meutya.

 

