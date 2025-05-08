Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menkes: TBC Penyakit Menular Nomor Satu, 100 Ribu Orang Meninggal per Tahun

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |19:54 WIB
Menkes: TBC Penyakit Menular Nomor Satu, 100 Ribu Orang Meninggal per Tahun
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (foto: Okezone/Binti)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, bahwa Tuberkulosis (TBC) saat ini menjadi penyakit menular paling mematikan di Indonesia. Dimana, jumlah kematian akibat TBC mencapai lebih dari 100 ribu orang setiap tahunnya.

"TBC itu sekarang adalah penyakit menular pembunuh nomor 1 di Indonesia. Lebih dari 100 ribu orang meninggal setiap tahun. Ini lebih banyak dari COVID kalau dijumlah dalam 5 tahun terakhir," ujar BGS di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Dia menyoroti pentingnya pengembangan vaksin sebagai langkah strategis dalam penanggulangan TBC, sebagaimana yang telah terbukti efektif pada pandemi COVID-19. 

"COVID berhenti karena apa? Karena vaksin. Jadi vaksin itu sangat dibutuhkan untuk bisa mengurangi penyakit menular," katanya.

Menurut Budi, hingga saat ini belum ada vaksin TBC yang tersedia secara luas karena penyakit ini banyak terjadi di negara berkembang. Namun, harapan baru muncul lewat pendanaan dari Gates Foundation yang mendukung pengembangan vaksin TBC untuk negara-negara di Amerika Latin, Asia, dan Afrika, termasuk Indonesia.

"Vaksinnya sudah ada dan sedang clinical trial level 3. Itu dilakukan di tujuh negara, salah satunya Indonesia, untuk melihat efikasi sama keamanannya. Diharapkan nanti di akhir 2028 itu bisa keluar," jelasnya.

Indonesia, lanjutnya, secara aktif menjadi bagian dalam uji klinis fase 3 ini agar dapat memperoleh manfaat lebih cepat dari segi penyesuaian genetik, transfer teknologi, hingga produksi vaksin. 

"Kita bisa mendapatkan akses terhadap teknologi vaksin ini. Karena ilmuwan-ilmuwan kita dilibatkan, ini kerja sama dengan UNPAD dan Universitas Indonesia," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/482/3178923//tbc-1Ti7_large.jpg
Kasus TBC di DKI Jakarta Melonjak Signifikan, Cek Gejalanya! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/482/3178586//tbc-1SIi_large.jpg
Tekan Kasus TBC di Indonesia, Pemerintah Bentuk Tim Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/482/3173507//tbc-gCqv_large.jpg
Tekan Kasus Kematian Akibat TBC, Kolaborasi Pusat-Daerah Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/481/3164227//balita_meninggal-op4F_large.jpg
Viral! Balita Meninggal Tubuhnya Dipenuhi Ratusan Cacing, Ibunya ODGJ Ayahnya TBC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/1/3143828//partai_perindo_apresiasi_kesepakatan_indonesia_dan_china_sri_gusni_perkuat_diplomasi_ketahanan_kesehatan_nasional-Nhke_large.jpg
Partai Perindo Apresiasi Kesepakatan Indonesia dan China, Sri Gusni: Perkuat Diplomasi  Ketahanan Kesehatan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/481/3143010//tbc-TfZR_large.jpg
Penyebab Tingginya Kasus TBC di Indonesia, Please Stop Rokok!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement