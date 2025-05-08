Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

32 Pati TNI Sandang Pangkat Baru, dari Kapuspen TNI hingga Wakil Gubernur Lemhannas

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |20:09 WIB
32 Pati TNI Sandang Pangkat Baru, dari Kapuspen TNI hingga Wakil Gubernur Lemhannas
Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Umum TNI, Letjen Richard Tampubolon mewakili Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat (Kenkat) 32 Perwira Tinggi (Pati), di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (8/5/2025).

Kenaikan pangkat tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/838/V/2025 tanggal 6 Mei 2025. Dari total 32 Pati yang naik pangkat, terdiri atas 22 Pati TNI AD, empat Pati TNI AL, dan enam Pati TNI AU.

Beberapa perwira tinggi yang naik pangkat di antaranya Danjen Akademi TNI, Letjen R. Shidarta Wisnu Graha; Koorsahli Kasad, Letjen Muhammad Zamroni; Wakil Gubernur Lemhannas, Laksdya TNI Edwin; dan Kapuspen TNI, Mayjen Kristomei Sianturi.

Kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan negara atas prestasi dan dedikasi perwira tinggi dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Kenaikan pangkat juga merupakan kehormatan sekaligus amanah yang harus dijaga. Para perwira tinggi diharapkan dapat terus menunjukkan integritas, kepemimpinan, dan tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan tugas. 

(Awaludin)

      
