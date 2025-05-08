Bill Gates Uji Coba Vaksin TBC di Indonesia, Menkes Ungkap Alasannya

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengungkapkan alasan Indonesia ikut dalam uji klinis tahap 3 vaksin Tuberkulosis (TBC) yang dikembangkan oleh Gates Foundation milik pendiri Microsoft sekaligus tokoh filantropi dunia Bill Gates.

Sebelumnya, hal itu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto ketika menerima kunjungan Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 7 Mei 2025.

BGS menegaskan keputusan keikutsertaan Indonesia ini bukan tanpa alasan TBC kini menjadi penyakit menular paling mematikan di Indonesia.

"TBC itu sekarang adalah penyakit menular pembunuh nomor satu di Indonesia. Lebih dari 100 ribu orang meninggal setiap tahun. Ini lebih banyak dari COVID kalau dijumlah lima tahun terakhir," tegas BGS di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (8/5/2025).

BGS mengungkapkan vaksin TBC baru ini tengah diuji di tujuh negara, termasuk Indonesia. Uji coba tahap 3 ini merupakan fase penentu untuk mengevaluasi keamanan dan efektivitas vaksin sebelum diproduksi massal. Indonesia mengambil peran penting dalam proses ini, tak hanya sebagai peserta uji coba, tapi juga sebagai calon produsen.